Meteoroloji duyurdu! Kuvvetli fırtına ve sağanak hakim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin ve Hakkâri çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Rüzgârın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.BURSA 16°C, 30°CParçalı bulutluEDİRNE 17°C, 28°CParçalı bulutluİSTANBUL 19°C, 28°CParçalı bulutluKOCAELİ 16°C, 28°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR 9°C, 25°CParçalı bulutluDENİZLİ 14°C, 30°CParçalı bulutluİZMİR 18°C, 29°CParçalı bulutluMUĞLA 13°C, 24°CParçalı bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 17°C, 28°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 20°C, 25°CParçalı bulutluHATAY 15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 10°C, 22°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 10°C, 24°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 10°C, 26°CParçalı bulutluKAYSERİ 6°C, 24°CParçalı bulutluKONYA 8°C, 25°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU 10°C, 24°CParçalı bulutluDÜZCE 13°C, 28°CParçalı bulutluKASTAMONU 8°C, 24°CParçalı bulutluZONGULDAK 16°C, 28°CParçalı bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 15°C, 27°CParçalı bulutluTOKAT 11°C, 26°CParçalı bulutluTRABZON 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 1°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 10°C, 19°CParçalı bulutluVAN 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR 12°C, 22°CParçalı bulutluGAZİANTEP 11°C, 25°CParçalı bulutluSİİRT 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 14°C, 25°CParçalı bulutlu