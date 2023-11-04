Meteoroloji duyurdu! Kuvvetli fırtına ve sağanak hakim olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günün (4 Kasım) hava durumu tahminleri açıklandı. Marmara’nın kuzey batısı ile Kıyı Ege’de güney, güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına beklenirken, sağanak uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Kasım hava durumu değerlendirmeleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin ve Hakkâri çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 25°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 20°C, 25°C
Parçalı bulutlu
HATAY 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ 6°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KONYA 8°C, 25°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu
VAN 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu