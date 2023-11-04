META'dan sosyal işgal: Tepkiler çığ gibi büyüdü! Facebook ve Instagram’a reklam boykotu çağrısı…

Hedef gözetmeksizin tüm sivil yerleşim yerlerine hastanelere, ambulanslara bile saldıran soykırımcı İsrail, fosfor bombası gibi kimyasal silah da kullanarak insanların daha çok acı çekerek ölümüne sebep oluyor. Yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri olan katliama ise dünya adeta sessiz kalıyor.Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek veriyor. ABD Başkanı Joe Biden bugün de İsrail'i ziyaret ederek, 'ABD İsrail'in yanında' mesajı verdi. Biden'ın ardından İsrail'e giden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da dünyanın gözü önünde soykırımcı ülkeye desteğini açıkladı. Batı İsrail'e hem askeri destek veriyor hem de sosyal ağlarda Filistin'e sansür uyguluyor.İsrail dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor. Batı medyası ise bunu gizleme çabasına devam ediyor. Mısırlı komedyen ve televizyon sunucusu Bassem Youssef, İsrail ve onun katliamlarını görmezden gelen Batı'ya tokat gibi ifadeler ile yüklenmiş ve sözleri beğeni toplamıştı. Bassem Youssef son yaptığı paylaşımda ise Facebook'un kendisine sansür ve kısıtlama uyguladığını dile getirdi.İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın Talk TV'de yayınlanan Sansürsüz isimli programına konuk aldığı, eşi Gazzeli olan Mısırlı komedyen ve televizyon sunucusu Basser Youssef, işgalci İsrail'in işgal ettiği topraklarda yaşayan Filistinlilere karşı başlattığı soykırımı hiciv yöntemiyle yorumladı.İsrail destekçisi Morgan'ın, '7 Ekim'de ne oldu?' sorusu üzerine sözlerine başlayan Youssef, 'Elbette korkunçtu. Biliyorsunuz eşimin ailesi Gazze'de yaşıyor. Kuzenleri ve amcaları var. Orada evleri bombalandı. Onlarla iletişim kuramadık. Ama biliyorsun, biz buna alışkınız... 'Ah, İsrail bizi öldürüyor.' Ama asla ölmezler! Demek istediğim her zaman geri dönüyorlar! Biliyorum onları öldürmek çok zor. Çünkü ben onlardan biriyle evliyim' dedi.Yüz ifadesinden gerildiği anlaşılan gazeteci Morgan, 'Demek ki ortada bir kara mizah var' diyerek Youssef'un sözlerini kesti.Youssef, İsrail'i narsist bir yapıya benzeterek, 'Kurbanın kendisi olduğuna inanmanızı istiyor. Bu tıpkı narsist bir psikopatla ilişki içinde olmak gibi' dedi.11 Ekim'de aynı programda ağırlanan ABD'li köşe yazarı Ben Shapiro'nun 'İsrail-Gazze savaşının tek çözümü, İsrail'in Gazze'yi ilhak etmesi ve mümkün olduğu kadar çok insanı öldürmesidir, böylece bunlar bir daha yaşanmaz' sözlerine değinen Youssef, 7 Ekim'den bugüne 3 bin 500'den fazla Filistinli'nin öldürüldüğünü belirterek, 'Ben Shapiro'nun mutlu olması için daha kaç kişiyi öldürmemiz gerekiyor?' sorusunu yöneltti.Youssef, 'İsrail'i dünyadaki hiçbir askeri gücün yapmadığı bir şeyi yaptığı için alkışlıyorum! Sivilleri bombalamadan önce uyarıyor, bu çok tatlı! Bu mantıkla Rus askerleri Ukraynalıları evlerini bombalamadan önce uyarmaya başlasaydı, Putin'le bir sorunumuz olmaz değil mi?' dedi.McDonald's'ın İsrail'e destek vermesini de eleştiren Youssef, hicivli sözlerle 'McDonald's İsraillilere bedava yemek veriyor. Filistinli çocukları öldürdükten sonra, hiçbir şey mutlu bir yemekten daha iyi hissettiremez' tepkisini gösterdi.Filistinli gençler tarafından İsrail'in ihlallerine maruz kalan sosyal medya kullanıcılarının haklarını savunmak için kurulan 'Sada Social' isimli merkez Ekim 2023 raporunda çarpıcı bilgiler ortaya koydu. Sada Social raporda, Meta'nın tanımladığı şekliyle 'uçtan uca şifreli' olmasına rağmen WhatsApp ve Mesenger uygulamalarının kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği yönünde ciddi şikayetler aldıklarını belirtmişti.Raporda ayrıca, 7 Ekim'de Aksa Tufanı Operasyonu sonrası başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası, yüzde 90'ından fazlası Gazze Şeridi'nde gazeteci olan 170'ten fazla Filistinli kullanıcının WhatsApp'ta engellendiği kaydedildi.Facebook ve Instagram'daki en büyük Filistin haber sayfalarından biri olan, 10 milyon takipçili Quds News Network sayfasını kapatılmıştı.Dünyanın gözü önünde Gazze'de katliamlar sürerken sosyal medya devi META, Filistinlilere yönelik sansürlerine ağırlık verdi. Daha önce Filistin'e destek veren mesajları yayından kaldıran, Filistin bayrağı kullanan kullanıcıların profilini 'terörist' olarak çeviren Meta, dijital sansürüne hız kesmeden devam etti.Facebook, Instagram ve Threads gibi sosyal medya platfomlarında Filistin'i destekleyen içerikler kısıtlanıp ve silinirken İsrail progpandası görünür kılındı. META, Facebook ve Instagram'da Filistin'e destek olan binlerce sayfayı kapattı on binlercesine erişim sınırlaması getirdi.Öte yandan Facebook ve Instagram'ın Filistin sansürüne Türkiye dahil dünyanın bir çok yerinden tepki yağdı. META'ya reklam boykot çağrısında bulunan kullanıcılar, 'Facebook ve Instagram'a reklam verip Gazze'de İsrail soykırımına ortak olmayın' ifadelerini kullandı.Bunun üzerine birçok şirket ise META reklamlarını durdurduğunu açıklandı. Öte yandan 2022 yılında META'nın reklam gelirinin yaklaşık 113 milyar dolar olduğu bilinmekte...