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Konut ve araç alım-satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu! İlanlar tek tek kaldırılıyor

Ticaret Bakanlığı konut ve otomobil ilanlarına ilişkin yeni düzenlemeyi 1 Kasım'da devreye aldı. Sahte ilanlara karşı getirilen sınırlamalarla, fiyat şişirmeleri ve manipülasyonları engellemesi amaçlanan düzenlemede kimlik doğrulama zorunluluğu getirildi.

Ekleme: 4.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 4.11.2023 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Konut ve araç alım-satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu! İlanlar tek tek kaldırılıyor
Gayrimenkul ve ikinci el araç ilanlarıyla ilgili 1 Kasım'da devreye alınan düzenlemeyle kimlik doğrulama zorunluluğu yürürlüğe girdi. Buna göre elektronik ilan sitelerine ilan verecek tüm kişiler TC kimlik numarası, ad-soyad ve cep numarası bilgilerini Ticaret Bakanlığı'nca kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) girmekle yükümlü olacak.

EİDS ÜZERİNDEN KİMLİK DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı, 1 Kasım itibariyle elektronik ilan sitelerine ilan verecek tüm kişiler için Bakanlıkça kurulan EİDS sisteminde bilgilerin doğrulanma zorunluluğunu getirdi. Düzenlemelere aykırı ilan verenlere her ilan başına 10 bin ila 100 bin TL arasında idari para cezası kesilecek. Konuyla ilgili detayları değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 'Yeni düzenleme eski ilanlarda kimlik doğrulama zorunluluğunu taşımıyor. Yönetmelik ilan platformlarına yeni üye olacaklarla, mevcutta üyeliği olup yeni ilan vermek isteyenler için aktif hale getirildi diyebiliriz' dedi.

Konut ve araç alım-satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu! İlanlar tek tek kaldırılıyor

İLANLAR TEK TEK KALDIRILIYOR

Uzman isim, çeşitli portallarda ilanların olduğunu ancak sahte ilanların tek tek kaldırıldığını belirterek, 'Belki ilanlarla alakalı kimlik doğrulamadan imtina edenlerin ilanları önümüzdeki ay itibarıyla daha da düşüş gösterebilir. İlan sitelerinde genellikle bu ilanlar yaklaşık 1 ay süre boyunca yayınlanıyor diyebiliriz' dedi.

KİMLİK BİLGİLERİ KONTROL EDİLMEYE BAŞLANDI

Özelmacıklı, ilan sitelerinin kimlik doğrulama yükümlülüğünün alınmasının sahte ilanlarla alakalı problemleri önemli derecede azaltacağını vurgulayarak, kimlik doğrulama çerçevesinde e-Devlet üzerinden bir kimlik onayı verildiğini ve ilan veren kişinin gerçekten kimliğini ispat etmesi istendiğini aktardı.

Elektronik platformlarda ilan yoluyla taşınmaz veya araç satışı yapan, pazarlayan kişilerin kimlik bilgileri EİDS sistemi üzerinden kontrol edilmeye başlandı.

Konut ve araç alım-satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu! İlanlar tek tek kaldırılıyor

SAHTE İLANA GEÇİT YOK

Özelmacıklı değerlendirmelerinin devamında şu ifadelerini kullandı:

SPEKÜLATİF FİYAT HAREKETLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Özellikle kimliği belli olmayan üyelerin üzerinden yayınlanan gerçeğe aykırı, aldatıcı, sahte ilanların önlenmesi hedefleniyor diyebiliriz. İlan kirliliği ile ilanlardaki bilgi kirliliğinin engellenmesi de aslında bununla beraber çeşitli spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İnternette başkalarına ait ikinci el motorlu kara taşıtlarının veya taşınmazların satışına yönelik ilan verilen elektronik platformlara da gerekli uyarılar zaten yapıldı. İlan vermek isteyen gerçek kişiler ad, soyad, T.C. kimlik numaraları ile veya yabancı kişilerse yabancı kimlik numaraları veya telefon numaraları ile, tüzel kişiler de unvan ve telefon doğrulaması yaparak doğrulanmış bilgilerini bu platformlarla paylaşmak zorundalar. Portalların gerekli altyapıyı sağlaması gerekiyor.

Konut ve araç alım-satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu! İlanlar tek tek kaldırılıyor

100 BİN TL'YE KADAR VARAN İDARİ PARA CEZALARI UYGULANACAK

Düzenlemeye aykırı hareket edenler hakkında 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunun 12. maddesinin 1. fıkrasının D bendi uyarınca her bir aykırılık için 100 bin TL'ye kadar idari ceza uygulanacağı hükmü bulunuyor.

Cezanın ilk etapta ilgili Bakanlık tarafından bu platformlara kesilecek ceza olduğunu değerlendiriyoruz. İlan platformları buradaki aykırı hareketleri aslında ilan verenlere rücu haklarını saklı tutmak üzere kendi sözleşmelerinde bazı maddeler ilave ettiler.

O ŞART İLAN VERME KURALLARINA YAZILDI

Bu madde ilavelerine baktığımızda örneğin ilan verme kurallarını incelediğimizde hesap sahipleri portal üzerinden ilan verirken bu işlemleri yapmadan önce mevzuat gereği kimlik doğrulamayı yapmalıdır şartını, ilan verme kurallarına yazdılar.

Doğrulama işlemi yapmadıkları takdirde ilgili mevzuat uyarında ilan veremeyeceklerini kabul etmiş oldular. Yenilenen sözleşmeleri portallar şu anda elektronik ortamda onaylatıyor. Sözleşmenin onaylanmasını istiyorlar.

Portallar kurumsal hesaplarda mağaza kullanıcıları, mağaza sahiplerinden de bu yükümlülüklere aykırı davranmaları sebebiyle kendilerinin ya da üçüncü kişilerin uğrayabileceği zarar, idari yaptırımda kişilere rücu hakkını saklı tuttuklarını sözleşmenin içine ilave ettiler. Bu ilanlarla alakalı her ne kadar portallar yükümlü tutulsa da portallar ilan veren bireysel, kurumsal hesap sahiplerine rücu edeceğini sözleşmelerinde düzenlediler diyebiliriz.
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