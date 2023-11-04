  • USD: 28,35 - 28,40
  • EURO: 30,16 - 30,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsrail yurt dışındaki vatandaşlarını uyardı: Gerekirse kimliğinizi saklayın

İsrail, vatandaşlarına yurt dışı seyahatlerini yeniden değerlendirmeleri, seyahat ederken de İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermekten kaçınmaları çağrısında bulundu.

İsrail yurt dışındaki vatandaşlarını uyardı: Gerekirse kimliğinizi saklayın
Ekleme: 4.11.2023 - 10:27 Güncelleme: 4.11.2023 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
İsrail yurt dışındaki vatandaşlarını uyardı: Gerekirse kimliğinizi saklayın
İsrail Başbakanlığı Ulusal Güvenlik Merkezi ve İsrail Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

'Yahudi karşıtlığı arttı'

İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle 'İsraillilere ve Yahudilere yönelik şiddet olaylarının ve antisemitizmin dünya genelinde arttığı' ifade edilen açıklamada, İsraillilerden seyahatleri sırasında önlemlerini artırmaları istendi.

Açıklamada, 'seyahat uyarısı olmayan ülkelerde bile seçilen destinasyonda İsrail'e yönelik protestoların ve şiddet gösterilerinin var olup olmadığının doğrulanması' için çağrı yapılarak, 'bu olayların, seyahat uyarısı olmayan ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştiği' vurgulandı.

'İsrail ve Yahudi sembollerini göstermeyin'

'Gösteri ve protestolardan uzak durulması, tetikte olunması ve etrafta olup bitenlere dikkat edilmesi' tavsiye edilen açıklamada, İsraillilerden, 'İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermekten kaçınmaları' istendi.

'Ulusal Güvenlik Merkezi, bu günlerde yurt dışına seyahat etme zorunluluğunun gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor.' ifadelerine yer verilen açıklamada, 'Arap ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Kafkasya ve İran'a komşu ülkeler başta olmak üzere seyahat uyarısı olan ülkelere seyahatin ertelenmesi' tavsiye edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24'e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar Ankara'ya çağrılacak
İsrail Filistinli işçileri böyle göndermişti! Her detayı dehşet verici: İşkence etmişler
İngiliz medyası İsrail’i savunmak için sıraya girdi: Çocuk katliamlarına kan donduran kılıf!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! Değişim isteyenlere sert çıktı: Sırtımdan hançerlendim!
AK Parti'den İsrail'in katliamına sert tepki: Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir
Başkan Erdoğan'dan 'garantörlük' vurgusu: Batı İsrail'e diyet borcunu ödüyor
Yahudi yerleşimciler terör örgütü gibi! Filistinlileri böyle katlediyorlar
META'dan sosyal işgal: Tepkiler çığ gibi büyüdü! Facebook ve Instagram’a reklam boykotu çağrısı…
Gazze’nin kaderi ne olacak? Eylem planları ortaya çıktı: İsrail vahşetine karşı kritik hamle!
İlhan Cihaner, adaylık yarışından çekildi!
İsrail yurt dışındaki vatandaşlarını uyardı: Gerekirse kimliğinizi saklayın
CHP'de hesaplaşma günü! Kılıçdaroğlu en kritik sınavına çıkıyor
İsrail katliama doymuyor: Çocuk hastanesini bombaladı!
Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde eş zamanlı 'Çengel' Operasyonu
Beklenen gün geldi! Engin ve Dilan Polat adliyeye sevk edildi
İsrail Filistin’i tamamen haritadan sildi! İşte resmi hesaptan yapılan o skandal paylaşım!
Orta Doğu karışıyor! İsrail yüksek alarma geçti: 'Hazırlıklıyız' diyerek duyurdular!
CHP'de kurultay için geri sayım başladı! Kılıçdaroğlu destekçilerinin salona astığı pankart sosyal medyada dalga konusu oldu
ABD'den Orta Doğu'da tansiyonu yükseltecek hamle! ABD’nin ‘Katil-Avcı’ dronu Gazze’de…
https://www.ensonhaber.com/gundem/chpde-kurultaya-dogru-kemal-kilicdaroglu-icin-salona-pankartlar-asildi
Meteoroloji duyurdu! Kuvvetli fırtına ve sağanak hakim olacak

Meteoroloji duyurdu! Kuvvetli fırtına ve sağanak hakim olacak

Konut ve araç alım-satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu! İlanlar tek tek kaldırılıyor

Konut ve araç alım-satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu! İlanlar tek tek kaldırılıyor

Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Uzmanlar o tarihe işaret etti!

Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Uzmanlar o tarihe işaret etti!

Chrome tarihe gömülüyor! Artık bu cihazlarda çalışmayacak…

Chrome tarihe gömülüyor! Artık bu cihazlarda çalışmayacak…

Poşetten vahşet çıktı: Çöp atarken fark ettiler bunu yapan insan olamaz!

Poşetten vahşet çıktı: Çöp atarken fark ettiler bunu yapan insan olamaz!

YouTube Music uygulamasına yapay zeka desteği geliyor

YouTube Music uygulamasına yapay zeka desteği geliyor