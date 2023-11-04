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İsrail katliama doymuyor: Çocuk hastanesini bombaladı!

İsrail, katliama doymadı. 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 9 binden fazla Filistinliyi hayattan kopardı. Dün, yaraları Şifa Hastanesi'nden Refah'a taşıyan ambulans konvoyunu bombaladı. Katliamda, 13'den fazla can kaybının yaşandığı açıklandı. Bu sabah ise katil İsrail, Gazze'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'ni hedef aldı. Ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.

İsrail katliama doymuyor: Çocuk hastanesini bombaladı!
Ekleme: 4.11.2023 - 09:26 Güncelleme: 4.11.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
İsrail katliama doymuyor: Çocuk hastanesini bombaladı!
İsrail ordusu Gazze'yi abluka altına aldı. 7 Ekim'den bu yana bölgeye ölüm yağdırdı. Hastaneyi, mülteci kampını hatta evleri bile hedef aldı.

Tüm dünya yaşanan vahşete seyirdi kaldı. Eli kanlı İsrail ordusu, Batı'nın da desteğiyle katliamı iyice artırdı. Katil Netanyahu'nun ordusu, Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin girişini bombaladı.

İsrail katliama doymuyor: Çocuk hastanesini bombaladı!

İsrail'in Şifa Hastanesi giriş kısmına yönelik saldırısı, Mısır'da tedavi görmek üzere yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun yola çıkacağı sırada yaşandı. Saldırı sonucu, bölgede adeta can pazarı yaşandı. Herkes yakınlarını kurtarmak için çabaladı.

ŞİMDİ DE AMBULANSI VURDU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde basın toplantısı yaptı. İsrail'in sağlık çalışanlarını hedef aldığını belirten Kudra, 'İsrail, Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak üzere güneye doğru hareket eden ambulans konvoyunu hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar var' ifadelerini kullandı.

İsrail katliama doymuyor: Çocuk hastanesini bombaladı!

13 ÖLÜ 26 YARALI VAR

İsrail ordusunun sahil yolundaki Reşid Caddesi'nde de iki ayrı noktada ambulansları hedef aldığını söyleyen Kudra, söz konusu ambulansların da Refah Sınır Kapısı'na doğru yaralı taşıdığını vurguladı. Gelen son dakika bilgisine göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

'DEHŞETE DÜŞTÜK'

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, 'Şifa Hastanesi yakınında hastaları tahliye eden ambulans konvoyuna düzenlenen, ölüm ve yaralanmalara neden olan saldırı karşısında tamamen dehşete düştük' ifadeleri kullanıldı.

İsrail katliama doymuyor: Çocuk hastanesini bombaladı!

ŞİMDİ DE ÇOCUK HASTANESİNİ VURDU!

İsrail ordusunun, Gazze'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişini bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
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