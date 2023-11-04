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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan İsrail yanıtı: Kulüplerimiz, sporcularımız tepki gösteriyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kulüplerimiz, sporcularımız tepki gösteriyor. Avrupa'daki sporcular bu insanlık dışı soykırıma tepki veriyor. Mutlaka inananlar kazanacak ve bu vahşet İsrail'in yanına kalmayacak." dedi.

Ekleme: 4.11.2023 - 15:33 Güncelleme: 4.11.2023 - 15:33 / Editör: Ozge Selin
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan İsrail yanıtı: Kulüplerimiz, sporcularımız tepki gösteriyor
Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen, '4. Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali'ne katılan Bak, kolunda tuttuğu atmacayı bir süre sevdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Bak, gazetecilere, atmaca kültürünün yıllardır devam ettiğini, meraklısının çok zaman ve para harcadığı bu tutkunun tarif edilemeyeceğini söyledi.

Atmacanın Rize için önemine işaret eden Bak, şehrin Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'un sembolünün de atmaca olduğunu vurguladı.

Bak, 'Avrupa'da Filistin'e desteğini açıklayan futbolcuların sözleşmelerinin feshedilmesi ve uygulanan baskılarla ilgili neler düşünüyorsunuz?' sorusu üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

'Gazze'de yaşanan vahşeti, Filistin'e yapılan soykırımı lanetliyorum. Cumhurbaşkanı'mız bu noktada uluslararası diplomasiyi harekete geçirdi. Birleşmiş Milletler'in (BM) kararı var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi, İsrail kuralları tanımıyor. Bazı ülkelerin destekleri ile bu vahşeti sürdürüyor. Tüm dünya kamuoyu ile birlikte spor camiası da bu konuda karşılık veriyor. Sporcular özellikle tavır, tepki koyuyorlar. Tüm dünyanın bu noktada tavır koymasını bekliyoruz. BM'de alınan karara uymayan bir blok var. Bu vahşeti kınıyoruz. Orada bir soykırım var. Ben mazlumların kazanacağına inanıyorum.'

Yaşanan vahşete Türkiye'de ve dünyada tepki gösteren sporcular olduğunu anımsatan Bak, 'Kulüplerimiz, sporcularımız tepki gösteriyor. Avrupa'daki sporcular bu insanlık dışı soykırıma tepki veriyor. Mutlaka inananlar kazanacak ve bu vahşet İsrail'in yanına kalmayacak.' diye konuştu.

Bak, Rusya-Ukrayna savaşında Rus takımlarının organizasyonlar dışında bırakıldığını ancak İsrail'e böyle bir yaptırım uygulanmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'Şaşırmadığımız bir konu. Avrupa'nın hep çifte standardı var, Uluslararası Spor Federasyonunun. Bu, tüm dünyanın utanç duyacağı bir konu Gazze'de yaşananlar ama dünya buna sessiz kalıyor. Haykıran yine Türkiye. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bize destek olan ülkeler var. Bu vahşet, soykırım kabul edilemez. Filistin'e destek veriyor, dua ediyoruz. Herkesi desteğe davet ediyoruz.'

Bakan Osman Aşkın Bak, sözleşmesi feshedilen futbolcularla ilgili olarak da 'Kulüplerimiz transfer döneminde mutlaka bir değerlendirme yapacaktır.' ifadelerini kullandı.


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