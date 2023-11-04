Gazze’nin kaderi ne olacak? Eylem planları ortaya çıktı: İsrail vahşetine karşı kritik hamle!

İsrail, Gazze'de başlattığı soykırıma 29 gündür devam ediyor. Gazze'yi tamamen ele geçirme planlarını uygulamaya sokan ve Hamas'ı bahane göstererek tüm sivil yerleşimleri vuran İsrail şimdiye dek 9 bin 500'e yakın Filistinli sivili katletti. Öldürülenlerin 7 bine yakını kadın, çocuk ve bebeklerden oluşurken İsrail bu katliamın 'normal' olduğu söylemleriyle ağır bombardımanlara devam ediyor.Son olarak İsrail savaş uçakları, Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini hedef aldı. Filistin merkezli El-Aksa televizyonunda yer alan haberde, savaş uçaklarının girişini bombaladığı Nasr Çocuk Hastanesinde ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.Savaş uçaklarının aynı zamanda yoğun nüfuslu Es-Sabra Mahallesinin merkezindeki bir camiyi ve Refah kentinin doğusunda birçok mahalleye su sağlayan bir su deposunu bombaladığı kaydedildi.Öte yandan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah'ta deniz kıyısındaki balıkçı teknelerini hedef aldığı ve Filistinlilere ait teknelerde yangın çıktığını belirtti. İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde kalan halkın tek elektrik kaynağı olan güneş panellerini ve Gazze'deki El-Vefa Hastanesinin ana elektrik jeneratörünü de hedef alarak hizmet dışı bıraktı.Katliamda artık hastaneleri özellikle hedef aldığı kuşku götürmeyen İsrail, Gazze'ye karadan da saldırılara başladı. Gazze içlerine giren ve kent merkezini kuşattığını duyuran İsrail'in, bundan sonra izleyeceği adımlar bir kez daha tartışmaya açıldı.İsrail'den gelen açıklamada Gazze'nin tamamen kuşatıldığı ve Hamas üyeleriyle yüz yüze çatışmalara girildiği belirtilmişti. Bununla birlikte kent içinde Hamas ile çatışmalara girecek olan İsrail güçlerinin ciddi kayıplar vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze sınırında İsrail ordusunu ağır biçimde geri püskürtmüştü.Ağır kayıplar verdiği söylenen İsrail, ülke basınına konuyla ilgili sansür getirmişti. El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail'e ait zırhlı araçları roketle imha ettiği görüntüleri paylaşırken uzmanlar, İsrail'in Gazze merkezinde Hamas ile Musul benzeri bir mücadeleye girmeyi planladığını ifade etti.ABD'li Wall Street Journal'a konuşan istihbarat danışmanı Michael Horowitz, 'İsrail yapmak istediğini söylediği şeyi yaparsa yani Hamas'ı devirir ve Hamas'ın askeri kabiliyetlerini yok ederse Gazze Şeridi'nin her yerinde bir Musul'dan bahsediyoruz demektir. Ve bu, gerçekten büyük sivil kayıplar ve gerçekten büyük hasar anlamına geliyor' ifadelerini kullandı.Enkaz yığınına dönen Gazze'de buna rağmen Hamas'ın büyük bir direniş gücüne sahip olduğu biliniyor. Hamas'ın Gazze metrosu olarak bilinen yer altı tünellerinde ciddi oranda su, gıda ve silah istiflediği, bu yüzden uzun süre tünellerde kalıp İsrail birliklerine nokta saldırılar düzenleyebileceği tahmin ediliyor.İsrail içlerine kadar uzanan tüneller sayesinde Hamas'ın, İsrail ordusunun arkasına geçebileceği ve pusular kurabileceği de söyleniyor.Bölgenin şartları ve tüneller, bölge üzerinde büyük deneyimi bulunan Hamas'ın İsrail ordusunu sokabileceğine işaret ediyor. Gazze'deki tünellerden oldukça korktuğu bilinen İsrail ordusu, 'sünger bombası' sistemini geliştirdiğini duyurmuştu ancak bu sistemin etkili olup olmayacağı hala belirsizliğini koruyor.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise yaptığı açıklamada Hamas'ın inşa ettiği tünel ağ için 'benzersiz çözümler' bulduklarını öne sürdü.