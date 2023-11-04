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Düğün yolunda feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Bursa’da düğüne gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu otomobil bir başka otomobille çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1 kişi öldü 6 kişi ise yaralandı.

Ekleme: 4.11.2023 - 10:39 Güncelleme: 4.11.2023 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Düğün yolunda feci kaza: 1 ölü, 6 yaralıBursa merkezden İnegöl ilçesine seyir halinde olan 36 yaşındaki sürücü Yunus Tanrıkulu'nun kullandığı otomobil, İnegöl'e bağlı Şehitler Mahallesi yakınlarında U dönüşü yapmak için manevra yapan 58 yaşındaki Yahya Hüren'in kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar karayolunu adeta savaş alanına çevirdi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Düğün yolunda feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

DÜĞÜNE GİDİYORLARDI

Feci kazada, sürücüler Yunus Tanrıkulu ve ailesiyle birlikte İznik ilçesine düğüne gittiği öğrenilen Yahya Hüren ile aynı otomobilde bulunan 55 yaşındaki Refika Hüren, 35 yaşındaki Özlem Dutar, 4 yaşındaki Ahmet Faruk D. ve 8 yaşındaki Abdullah Eren D. (8) ve diğer araçtaki yolcu Recep Tanrıkulu (48) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özlem Dutar doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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