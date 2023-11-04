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Beklenen gün geldi! Engin ve Dilan Polat adliyeye sevk edildi

“Kara Para Aklama, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından operasyonla gözaltına alınan Engin Polat ve Dilan Polat’ın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Engin Polat ve Dilan Polat, gözaltına alınan diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi.

Beklenen gün geldi! Engin ve Dilan Polat adliyeye sevk edildi
Ekleme: 4.11.2023 - 09:27 Güncelleme: 4.11.2023 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Beklenen gün geldi! Engin ve Dilan Polat adliyeye sevk edildi
'Kara Para Aklama, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından operasyonla gözaltına alınan Engin Polat ve Dilan Polat'ın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Engin Polat ve Dilan Polat, gözaltına alınan diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi.

Beklenen gün geldi! Engin ve Dilan Polat adliyeye sevk edildi

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
İfadeleri tamamlanan şüpheliler, saat 09.00'da sağlık kontrolü için Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine sevk edildi. Polat çifti gerçekleştirilen sağlık kontrolü sonrası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Beklenen gün geldi! Engin ve Dilan Polat adliyeye sevk edildi


NELER YAŞANDI?
Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polat çiftinin dışında aile üyelerinden de gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Beklenen gün geldi! Engin ve Dilan Polat adliyeye sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.

Engin Polat'ın ifadesi alınırken 40 sayfa Dilan Polat'ın ise 26 sayfalık soruya cevap verdiği öğrenildi

Dilan Polat'ın ifadesi ortaya çıktı

Sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen aralarında Polat ailesinin de bulunduğu 18 şüpheli Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna getirildi.

Adliyeye sevk edilen Dilan Polat'ın ifadesi ortaya çıktı.

Aylık kazancım 200 bin TL

Daha önce yayınladığı videolarda günde 1 milyon lira kazandığını 750 bin TL harcadığını iddia eden Polat sözlerinde geri adım attı.

İfade sırasında gözyaşlarını tutamadığı belirtilen Polat, aylık kazancının 150-200 bin lira olduğunu iddia etti.

Operasyonun ayrıntıları

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.



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