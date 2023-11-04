Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılışlara katılmak üzere baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Başkan Erdoğan burada kendisini karşılayan hemşerilerine hitap etti. Yerel seçimlere ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Rize ve ilçelerinden çok güçlü bir ses çıkaralım istiyorum." dedi.Başkan Erdoğan'dan Rize'de yerel seçim mesajı: Güçlü bir ses çıkaralım"TÜRKİYE'Yİ ÇOK FARKLI BİR YERE TAŞIYACAĞIZ"Başkan Erdoğan konuşmasında, "Genel seçimler sonrası en çok oy aldığımız Bayburt, Gümüşhane ziyaretlerimizden sonra en yüksek oy aldığımız baba ocağı memleketim Rize'ye geldim. Yarın Valiliğimizi ve Belediye başkanlığımızı ziyaret edeceğiz. Hep beraber el ele vereceğiz. Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız." ifadesini kullandı."RİZE VE İLÇELERİNDEN ÇOK GÜÇLÜ BİR SES ÇIKARALIM"Teşkilatlara ev ev dolaşma talimatı veren Başkan Erdoğan, "Yarın hem toplu açılışları gerçekleştireceğiz hem de kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde göreceğiz. Ardından Ayder'de ki çalışmaları yerinde inceleyeceğiz. Yerel seçimlerde de Rize merkez olmak üzere ev ev dolaşarak ilçelerimizi de partimize kazandırmanızı istiyorum. Rize ve ilçelerinden çok güçlü bir ses çıkaralım. dedi.