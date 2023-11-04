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AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde eşzamanlı #SayStop yürüyüşü.... 'Türkiye'nin dört bir yanında kıyamdayız'

AK Parti Gençlik Kolları, bugün saat 13.00’da Filistin atkıları, el dövizleri ve pankartlarla 81 ilde eş zamanlı olarak İsrail’e “SayStop” yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ekleme: 4.11.2023 - 16:06 Güncelleme: 4.11.2023 - 16:08 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde eşzamanlı #SayStop yürüyüşü.... 'Türkiye'nin dört bir yanında kıyamdayız'
Geçtiğimiz cuma günü AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30.000'i aşkın genç, Filistin'de İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma ve bu soykırıma destek olan herkese "SayStop" demek üzere, İsrail destekçisi Starbucks'ın Türkiye'deki tüm şubelerinde misafir oturma alanlarında eylem gerçekleştirmişti. AK Parti Gençlik Kolları bugünde 81 ilde "SayStop" yürüyüşü ile eylemlerine devam ediyor.

"AK GENÇLİK OLARAK #SAYSTOP DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"SayStop" yürüyüşünün ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Gençlik Kolları mensupları; Bu vatanın gençleri olarak hem kültürü hemde uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısısında olduklarını belirterek, Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen göz yaşlarına seyirci kalamayan; mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran AK Gençlik olarak #SayStop demeye devam edeceklerini belirttiler.

AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde eşzamanlı #SayStop yürüyüşü.... 'Türkiye'nin dört bir yanında kıyamdayız'

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadri İnan, sosyal medya platformu X'den yaptığı paylaşımda, "#SayStop çağrımız bugün ikinci eylemiyle devam ediyor" dedi. İnan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde eşzamanlı #SayStop yürüyüşü.... 'Türkiye'nin dört bir yanında kıyamdayız'

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA KIYAMDAYIZ"

An itibariyle tüm gençlik teşkilatlarımız 81 ilde eşzamanlı olarak Filistin için #SayStop Yürüyüşleri gerçekleştiriyor. Gazze için Türkiye'nin dört bir yanında kıyamdayız.

Zalimlerin bitmeyen vahşetinin karşısında susmamız ve izlememiz mümkün değildir.

Netanyahu yönetiminin soykırım planı kaybedecek, Filistin halkının kutlu direnişi zafere ulaşacaktır.


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