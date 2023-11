AK Parti'den İsrail'in katliamına sert tepki: Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir

İsrail, 29 gündür Gazze'yi bombalıyor. Kadın, çocuk ayrımı yapmadan sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail, binlerce Filistinli'nin ölmesine neden oldu. İsrail son olarak hastane ve okulları da hedef aldı. İsrail'in bu insanlık katliamına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir. Bu cinayet makinesi her katliamdan sonra Batılı ülkeler tarafından 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' cümlesiyle daha çok cinayet işlemesi için teşvik edilmektedir.Gazzelilerin 'yaşama hakkı'nı esas almadan kim sadece 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' diyorsa, bu insanlık suçlarının faillerindendir. Masumların öldürüldüğü her katliamdan sonra 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' diyerek Gazzelilerin yaşama hakkının yok edilmesini teşvik edenler, bu cinayet makinesinin asıl destekçisidir.Netanyahu bir katliam siyaseti izlerken Batılı ülkeler şimdiye kadar hiç gür sesle insan hakları ve hukuktan bahsetmediler. Tam tersine 'İsrail'in kırmızı çizgilerle bağlı olmadığını' söylüyorlar. 'İsrail'e kırmızı çizgi sunmuyoruz' diyenler 'daha çok cinayet işle' demektedirler.Barbarlık topyekun insanlığa savaş açmıştır. Savaş sadece Gazze'de değil, insanlığın kalbindedir. Her kim Gazzelilerin yaşama hakkından bahsetmeden tek başına 'İsrail'in kendini savunma hakkı'ndan bahsediyorsa tetikçinin arkasındaki odur. Her kim masum çocukların ölümünün ardından 'İsrail'e kırmızı çizgi sunmuyoruz' diyorsa insanlığa açılan savaşın asıl planlayıcısıdır.Barbarlığa karşı insanlığın sesi yine Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımızın ateşkes çağrısı ve barış için ortaya koyduğu eylem planı, Gazzeli masumları koruyacak tel yoldur. İnsanlığın barbarlığa karşı mücadelesi ve masumların korunması için Cumhurbaşkanımızın açıkladığı eylem planı en önemli ve en hayati zemindir.