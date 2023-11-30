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Resmi Gazete'de yayımlandı: Depremden etkilenen beş ilde 40 bin öğrenciye eğitim desteği

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, depremden etkilenen dört il ile Gaziantep'in iki ilçesindeki özel okullarda öğrenim gören 40 bin öğrenciye eğitim desteği sağlanacak.

Ekleme: 30.11.2023 - 11:33 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Resmi Gazete'de yayımlandı: Depremden etkilenen beş ilde 40 bin öğrenciye eğitim desteğiDepremden etkilenen dört il ile Gaziantep'in iki ilçesindeki özel okullarda öğrenim gören 40 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören ya da öğrenim görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, bu il ve ilçelerdeki okul öncesi eğitim kurumlarındaki 4 bin öğrenci için 12 bin 800 lira, ilkokullarda okuyan 10 bin öğrenci için 15 bin 400 lira, ortaokullarda okuyan 10 bin öğrenci için 18 bin lira ve liselerde okuyan 16 bin öğrenci için 18 bin lira destek sağlanacak.

Destekten toplam 40 bin öğrenci faydalanacak.

İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecek.
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