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Kafede tanıştığı genç kadını eve davet etti: Sabah gözünü açtığında şoka girdi!

İnanılmaz olay Antalya'da yaşandı. 48 yaşındaki adam, internet kafede tanıştığı kadını eve çağırdı. Uyandığında ise gözlerine inanamadı. Başına gelenleri tek tek anlattı.

Ekleme: 30.11.2023 - 11:33 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Kafede tanıştığı genç kadını eve davet etti: Sabah gözünü açtığında şoka girdi!
Birkaç saat sonra kadına ulaşamayan adam ise eve gitti. Ancak eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.

Başoda arkadaşına ait 190 bin değerinde kripto para hesabı bulunan dizüstü bilgisayarı, 12 bin lira değerinde saat, 2 bin TL nakit parası, powerbank, ses sistemi ve parfümlerinin çalındığını iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

Kafede tanıştığı genç kadını eve davet etti: Sabah gözünü açtığında şoka girdi!

İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izleri alıp şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan genç kadının apartmandan bavulla iniş anları ve sokağa çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kafede tanıştığı genç kadını eve davet etti: Sabah gözünü açtığında şoka girdi!

Yaşadıklarını anlatan Özgür Başoda, 'Mum koyup, kahve falan da yapmıştım. Sabah kalktığımızda benden kuaföre gidip tırnaklarını yaptırmak için 200 TL istedi. Öncesinde 2 bin lirasını cüzdanımdan almış fakat fark etmemiştim.

Ben arkadaşımla aşağı inmiştik. Anahtarın bir tanesini ona vermiştim. Onu aradım, 'tırnaklarını yaptıracağım kuaför burada var, gelecek misin?' diye aradım.

Kafede tanıştığı genç kadını eve davet etti: Sabah gözünü açtığında şoka girdi!

'Makineden çamaşırları çıkarmaya 9 dakika kaldı' dedi. Baktım 15 dakika oldu, balkona da çamaşır asılmamış.

Şüphelenip eve geldim ve her şeyi gördüm. Eşyalarımı alıp bavula koymuş. Arkadaşımın içinde 190 bin TL değerinde kripto para hesabı bulunan dizüstü bilgisayarı da sayarsak 250 bin lira zararım var' dedi.

Genç kadına seslenen Başoda, 'Eşyalarımızı geri getirsin. Hırsızlık iyi bir şey değil. Güven istismarı denebilir buna. Ben sana kapımı açıyorum. Bu olay bana 250 bin liraya mal oldu' diye konuştu.

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