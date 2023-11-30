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İstanbul Valiliği'nden fırtına açıklaması: 4 bin 566 olaya müdahale edildi

İstanbul Valiliği, etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, fırtınada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığını, toplam 4 bin 566 olaya müdahale edildiği belirtildi.

Ekleme: 30.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Valiliği'nden fırtına açıklaması: 4 bin 566 olaya müdahale edildiİstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 'İstanbul'da 28 Kasım Salı gününü 29 Kasım Çarşamba gününe bağlayan gece saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına, Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybederken, yerini sağanak yağışa bırakmıştır. Sağanak sırasında İstanbul'a ortalama metrekareye 40 - 122 kilogram aralığında yağış düşmüştür. İstanbul'da en fazla yağış alan bölgeler ise metrekareye Sarıyer 121,4 kilogram, Beykoz 108 kilogram, Şişli 104,2 kilogram ve Beylikdüzü 99 kilogram olarak belirlenmiştir' denildi.

4 BİN 566 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Açıklamada 'İstanbul'da fırtına ve yağış nedeniyle; 469 Su baskını, 40 çatı uçması, 56 ağaç devrilmesi, 11 toprak kayması, 89 tehlike arz eden parça düşmesi, 2 araç kurtarma ve 2 de direk devrilmesi olmak üzere toplam 669 olay meydana gelmiştir. AFAD, İtfaiye ve belediyelerin ilgili birimleri tarafından müdahale edilen toplam olay sayısı 4 bin 566'dır. AFAD 112 Çağrı Merkezine 28.11.2023 günü saat 20.00 ile 30.11.2023 bugün saat 12.00 arasında 4 bin 686 ihbar yapılmış olup, tüm ihbarlara ekiplerimiz müdahale etmiştir. (Çağrı sayıları ile vaka sayıları arasındaki farklılık, mükerrer ihbar olaylarından kaynaklanmaktadır)' ifadeleri yer aldı.

2 TEKNE BATTI

Açıklamanın devamında ise '29.11.2023 Saat 01.07 de Bakırköy ilçesi Ataköy sahilinde ' Kadriye Ana' isimli yakıt yüklü Türk gemisi kıyıya yakın mevkide karaya oturmuş olup, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Saat 14.37 de ' Kadriye Ana' isimli gemi karaya oturduğu yerden Kıyı Emniyet Ekiplerince kurtarılmıştır. 29..11.2023 Saat 02.44 de Kağıthane ilçesi Emniyet evleri mahallesi Büyükdere caddesinde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Saat 10.42'de Eyüpsultan ilçesi Esentepe mahallesi Gaziosmanpaşa caddesi üzeri inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 adet gecekondu tedbir amaçlı boşaltılmış olup, evlerde yaşayan vatandaşlarımız otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir. Saat 15.25 de Eyüpsultan ilçesi Silahtar ağa mahallesi Berfin sokakta toprak kayması meydana gelmiş olup, 4 adet gece kondu ve 2'şer katlı 2 adet bina tehlike arz ettiğinden, tedbir amaçlı İtfaiye ekiplerince boşaltılmış olup evlerde yaşayan vatandaşlarımız otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir. Bakırköy, Esenyurt ve Gaziosmanpaşa ilçelerimizde su basması, duvar çökmesi ve çatı çökmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Büyükçekmece ilçesi 19 Mayıs Mahallesinde bir vatandaşımız tarlası, Çatalca'da 3 sera zarar görmüş, Avcılar balıkçı barınağında 2 özel tekne batmış, 1 tekne yan yatmıştır. Fatih ilçesi Binbirdirek Mahallesi Peykhane Sokak bila sayılı 3 katlı boş metruk binada kısmen çökme meydana geldiği ihbarına kontrol amaçlı itfaiye ekipleri yönlendirilmiş, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığından olay yeri saat 23.30 sıralarında ilçe belediyesi zabıta ekiplerine teslim edilmiştir' ifadeleri yer aldı.
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