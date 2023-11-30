Firari FETÖ'cü kadın kitaplığın arkasındaki gizli bölmede yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.T., isimli kadın akrabalarına ait evde kitaplığın arkasına yapılmış gizli bölmede yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan fiziki takip sonucunda, hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., Osmaniye'nin Kadirli İlçesi İlbistanlı Köyünde akrabalarına ait evde bulunduğu belirlendi.Harekete geçen jandarma ekipleri eve düzenlediği operasyonda A.T.'yi evin 2'inci katındaki kitaplık şeklinde düzenek arkasında bulunan gizli bölmede yakaladı. A.T. cezaevine konuldu.