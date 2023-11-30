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Erik Ten Hag'dan Altay yorumu! Bakın neden oynatmıyormuş

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Erik ten Hag'ın o açıklamalarından öne çıkanlar...

Ekleme: 30.11.2023 - 11:25 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Erik Ten Hag'dan Altay yorumu! Bakın neden oynatmıyormuş
Ten Hag, takımının performansından memnun olduğunu belirtti ve 'Takım olarak güzel bir oyun sergiledik. Birlikte kazanıp kaybediyoruz. Kesinlikle bir gelişim var. Takım istediğim gibi oynadı. Bu bölümde de keyifli hissettim. Sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar.' dedi.

ANDRE ONANA'NIN PERFORMANSI
Teknik direktör, kaleci Andre Onana'nın performansı üzerine yöneltilen sorulara değindi. Onana'nın gösterdiği performansı olumlu bulduğunu ifade etti.

TEN HAG'DEN ZIYECHY'E ÖVGÜ
Ten Hag, Galatasaraylı Hakim Ziyech'in performansını övdü. 'Hakim Ziyech başarılı bir oyuncu. Ekstra yetenekleri var. Takım olarak öğrenmemiz ve yaptığımız hataları düzeltmemiz gerekiyor.' şeklinde konuştu.

ALTAY BAYINDIR'IN GELİŞİMİ
Ten Hag, milli kaleci Altay Bayındır'ın gelişim içinde olduğunu ve yakında daha fazla süre alacağını söyledi. 'Altay yavaş yavaş alışıyor. Avrupa maçlarını görüyor. Böyle kendisini geliştirmeye devam ederse illa ki oynama fırsatı bulacaktır.' dedi.

TAKIMIN GELİŞİMİ
Tecrübeli teknik adam, takımının genel performansından memnun olduğunu vurgulayarak, 'Önemli olan ve beni mutlu eden şey de takımın gelişmesi, daha iyiye gitmesi. Daha iyi olmak için elimizden geleni yapacağız.' ifadelerini kullandı.

HAKIM ZIYECH'I DURDURMAK KOLAY DEĞİL
Hakim Ziyech'in zor durdurulabilir bir oyuncu olduğunu belirten ten Hag, 'Ziyech çok başarılı bir oyuncu ve onu durdurmak kolay değil. Performans olarak iyiydik. Bir gelişim var. İyi bir futbol oynadık. Kazanamadık ama gelişerek devam ediyoruz.' dedi.
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