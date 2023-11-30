Diyarbakır'da evlat nöbeti sürüyor: Çocuklarımızı kaçıranlar HDP'nin mensupları

Çocuklarının HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Baba Necmettin Biçer, "Biz buraya geldikten sonra HDP'liler partiyi kapatıp kaçtılar. Çocuklarımızı kaçıranlar HDP'nin mensuplarıydı. Onlar nereye kaçarlarsa biz onların kapısından hiçbir yere ayrılmayacağız" dedi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, bin 549 gündür HDP il binası önünde evlat nöbetine devam ediyor.Çocuklarını HDP'den isteyen aileler, kavuşana kadar da bu eylemi sürdüreceklerini belirtiyor. Bazı aileler mutlu sona ulaşarak çocuklarına kavuşurken, bazılarının ise umutlu bekleyişi hala sürüyor. Çocuklarının HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Baba Necmettin Biçer de, dağa giden bütün çocukların dönmesi için çağrıda bulundu.Çocuklarının kaçırıldığı yerde nöbetlerine devam ettiklerini belirten Biçer, “2019 yılından beridir Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutmaya devam ediyoruz. Buraya Türkiye'nin 4 bir yanından gelip çocuklarını isteyen aileler var. Biz buraya geldikten sonra HDP'liler partiyi kapatıp kaçtılar. Çocuklarımızı kaçıranlar HDP'nin mensuplarıydı. Onlar nereye kaçarlarsa biz onların kapısından hiçbir yere ayrılmayacağız.Allah'a şükür peyderpey çocuklarımız dağlardan geliyor, aileleriyle evlerinde yaşıyorlar. Buradan dağdaki evlatlarımıza sesleniyorum; vakit kaybetmeyip gelip güvenlik güçlerimize teslim olsunlar. Bak sizleri kaçıranların çocukları yurt dışlarında okuyup tatil yapıyor sizlerin ellerine de silah vermişler ya öl ya öldür diyorlar” dedi.