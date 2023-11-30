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Beyaz Gazete
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CHP'li Togahan Erdoğan'dan Ali Mahir Başarır'a 3 soru: Her işte pek 'Mahir'ler! Yeni iddialar ve ifşalar

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkisini gündeme getiren CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan yeni ifşalarda ve iddialarda bulundu. CHP'li Başarır'a zor sorular yönelten Erdoğan, "Eşiniz Halk TV'nin avukatlığını yapıyor mu? Bir Grup Başkan Vekilinin kendisine tahsis edilen öncelikli plaka hakkını bir medya patronuna vermesi etik mi?" dedi.

Ekleme: 30.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi ve yenilikçilere karşı tutum almasıyla bilinen CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan, CHP'liler hakkında ifşalara devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilişkisini gündeme getiren Erdoğan, sosyal medyadan farklı iddialarda bulundu.

CHP'li Togahan Erdoğan'dan Ali Mahir Başarır'a 3 soru: Her işte pek 'Mahir'ler! Yeni iddialar ve ifşalar

Erdoğan 'Her İşte Pek Mahirler' başlığını kullanarak 'Mahir Kardeşlere gece gece bir kaç sorum olacak' dedi.

'ÖNCELİKLİ PLAKA HAKKINI BİR MEDYA PATRONUNA VERMESİ ETİK Mİ?'

Erdoğan, Başarır'a bazı sorular sorarak şu iddialarda bulundu: 'Ali Mahir Başarır mecliste şahsına tahsis edilen plakayı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na tahsis ettin mi?

Eşiniz Halk TV'nin avukatlığını yapıyor mu? Bir Grup Başkan Vekilinin kendisine tahsis edilen öncelikli plaka hakkını bir medya patronuna vermesi etik mi? Sorulara cevap bekliyorum.'

CHP'li Togahan Erdoğan'dan Ali Mahir Başarır'a 3 soru: Her işte pek 'Mahir'ler! Yeni iddialar ve ifşalar

İMAMOĞLU'NUN TROL ORDUSUNU İFŞA ETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan daha önce de ifşalarda bulunmuştu. Erdoğan, CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun komutasında bir trol ordusunun yer aldığını ileri sürmüştü. Erdoğan, bu trol ordusuyla siyasi rakiplerin hedef alındığını ve verilen emirle itibar suikastı düzenlediğini iddia etmişti.

CHP'li Togahan Erdoğan'dan Ali Mahir Başarır'a 3 soru: Her işte pek 'Mahir'ler! Yeni iddialar ve ifşalar

Erdoğan 'Sosyal Medyada troll orduları kurarak, medya, youtuber, sosyal medya haber siteleri ve gazeteciler ile iltisaklı çalışan bunların üzerinden dezenformasyon yapan, insanlara itibar suikastı gerçekleştiren, toplum üzerinde algı, siyasilere yönelik itibar suikastligine varana kadar operasyon çeken, İstanbul Planlama Ajansı (IPA) ve Ankara'da Mekik Plazadan yönetilen bu ekipler derhal çökertilmelidir' ifadelerini kullanmıştı.

'CÜMBÜŞÜ SEYREDİN' DEMİŞTİ

Erdoğan, CHP'nin kurultayı sonrasında da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in anahtar listesi hakkında farklı iddialara bulunarak bazı yorumlarda bulunmuştu. Erdoğan, sosyal medya iletilerinde farklı eleştirilerde bulunup bir takım iddiaları dile getirerek 'Değişimciler ilk günden kavgaya başladı!

CHP'li Togahan Erdoğan'dan Ali Mahir Başarır'a 3 soru: Her işte pek 'Mahir'ler! Yeni iddialar ve ifşalar

Listelerde İmamoğlu ve Özel ekiplerinin adam yazma kavgası var. Daha Parti Meclisinde bu kavga başladıysa iki ay sonra Belediye Başkan Adayları belirlenirken cümbüşü seyredin' demişti.




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