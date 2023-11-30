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Bakan Bolat, AB’nin yayımladığı raporu değerlendirdi: Yapıcı iş birliğimizi sürdürmeye hazırız!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu'nun yayımladığı "AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumu" başlıklı raporda bazı pozitif gelişmelerin görmezden gelindiğini ancak Türk iş insanlarına vizenin kolaylaştırılması ve yüksek düzeyli ticaret diyaloğunun tesis edilmesine yönelik yer alan önerileri not ettiklerini söyledi. Öte yandan AB Komisyonu ile Gümrük Birliğindeki ticari sorunlarla ilgili karşılıklı ilerleme sağlanması için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Bakan Bolat, "Avrupa Birliği Komisyonu ile yapıcı işbirliğimizi sürdürmeye hazırız" dedi.

Ekleme: 30.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bolat, AB’nin yayımladığı raporu değerlendirdi: Yapıcı iş birliğimizi sürdürmeye hazırız!
Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) kapsamında Hollanda'yı ziyaret eden Bolat, AB Komisyonunun 'AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumu' başlıklı raporu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bolat, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi'nin hazırladıkları raporun, Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde karşılıklı sağlanan ilerlemeyi tam olarak yansıtmadığını dile getirdi.

'BU ALANLARDA İLERLEME SAĞLANMASI İÇİN ŞART KOŞULMAMALI'

Bolat, 'Diyaloğumuz doğrultusundaki pozitif bazı gelişmeleri görmezden gelmiş olsa da raporun Türkiye ile AB arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Gümrük Birliğinin güncellenmesi, Türk iş insanlarına vizenin kolaylaştırılması ve yüksek düzeyli ticaret diyaloğunun tesis edilmesine yönelik önerilerini not ediyoruz. Bu alanlarda ilerleme sağlanması herhangi bir şarta bağlanmamalıdır.' diye konuştu.

'ATTIĞIMIZ ADIMLARIN BAZILARININ RAPORA YANSITILMASINI POZİTİF DEĞERLENDİRİYORUZ'

Geçen yazdan bu yana AB Komisyonu ile Gümrük Birliğindeki ticari sorunlarla ilgili karşılıklı ilerleme sağlanması için yoğun ve yapıcı bir diyalog yürüttüklerini anlatan Bolat, 'Bu doğrultuda uzun soluklu ticari sorunların çözümünde kararlı adımlar attık. Bu diyaloğumuzun çıktılarının bir kısmının ve Türkiye tarafından atılan adımların bazılarının rapora yansıtılmış olmasını pozitif değerlendiriyoruz' ifadesini kullandı.

'BEKLENTİMİZ RAPORUN SONUÇLARININ LİDERLER ZİRVESİNİN KARARLARINA YANSITILMASI'

Bakan Bolat, 'Beklentimiz raporun sonuçlarının ve tavsiyelerinin aralık ayı ortasında gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesinin kararlarına yansıtılmasıdır.' değerlendirmesinde bulundu.

'Önümüzdeki dönemde, Avrupa Birliği Komisyonu ile yapıcı işbirliğimizi sürdürmeye hazırız.' diyen Bolat, söz konusu önerilerin, Türkiye'nin AB'ye üyelik perspektifiyle uyumlu olması ve değer zincirlerinin yeşil ve dijital ikiz dönüşümüne katkı sağlamasını ümit ettiğini aktardı.

Bolat, AB Komisyonunun dün açıkladığı raporun 'ekonomik güvenliğimizi ve dayanıklılığımızı artıracak şekilde Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinde somut ilerleme kaydedilmesine zemin teşkil etmesini' umduğunu ifade etti.
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