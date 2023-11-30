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Arnavutköy’de kan donduran olay: İETT durağında bekleyen eski dünürüne kurşun yağdırdı

Arnavutköy’de 2021 yılında kayıp ihbarı yapıldıktan kısa süre sonra kuyuda cansız bedenine ulaşılan Aykut Avşar’ın ölümüyle ilgili dini nikahlı eşi ve babası birbirini suçlamıştı. İki aile arasında uzun süredir devam eden tartışmalar neticesinde, dün gece saatlerinde İETT durağında kızı Bahar Gülerce’yi bekleyen Ayten Gülerce eski dünürü Zeki Avşar’ın silahlı saldırısına uğradı.

Ekleme: 30.11.2023 - 09:03 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Arnavutköy’de kan donduran olay: İETT durağında bekleyen eski dünürüne kurşun yağdırdıDünürü tarafından saldırıya uğrayan Ayten Gülerce'nin yaşam mücadelesi devam ediyor.Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde gerçekleşti.

2021 yılında dini nikahlı eşinin kayıp başvurusunun ardından bir kuyuda cansız bedenine ulaşılan Aykut Avşar'ın ölümü ile ilgili dini nikahlı eşi kayınbabasını suçlarken, ölen kişinin babası da gelinini suçladı. Sır dolu soruşturma devam ederken taraflar televizyon programlarına çıkarak yüzleşti.

Arnavutköy’de kan donduran olay: İETT durağında bekleyen eski dünürüne kurşun yağdırdı

Olayın ardından husumetleri devam eden taraflar Aykut Avşar'ın ölüm yıl dönümünde tekrar karşı karşıya geldi. Aykut Avşar'ın babası Zeki Avşar akşam saatlerinde işten gelecek olan kızını bekleyen Ayten Gülerce'ye beklediği İETT durağında kurşun yağdırdı.

Kurşunların hedefinde olan kadın yoldan geçen bir minibüs ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.

Kan dolduran saldırı olay yerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy’de kan donduran olay: İETT durağında bekleyen eski dünürüne kurşun yağdırdı

Görüntülerde Zeki Avşar'ın durakta bekleyen Ayten Gülerce'nin önüne geldiği ve kısa süre sonra arkasında sakladığı silahı kadına doğrultarak 2 el ateşlediği görüldü. Saldırı sonrasında Avşar olay yerinden koşarak uzaklaşırken yere yığılan Gülerce vatandaşların yardımıyla yolda geçen bir minibüs ile hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy’de kan donduran olay: İETT durağında bekleyen eski dünürüne kurşun yağdırdı

Annesinin yanına geldiği esnada saldırıyı öğrendiKendisini durakta bekleyen annesinin yanına gelmek için durağa doğru yaklaşan Bahar Gülerce saldırıyı öğrendiği esnada panik halinde hastaneye koştu. Bahar Gülerce'nin saldırıyı öğrendikten sonra telefonda konuştuğu anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Yaşam mücadelesi devam ederken, saldırgan aranıyorSaldırı sonrasında bir vatandaşın aracı ile hastaneye kaldırılan Ayten Gülerce'nin hastanedeki yaşam mücadelesi devam ederken saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşan Zeki Avşar polis tarafından her yerde aranıyor.
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