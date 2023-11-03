Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Uzmanlar o tarihe işaret etti!

Dünya'dan tam 7 kat daha uzun ABD'nin iki katı genişliğinde devasa bir ateş kanyonu Güneş'i yarıp geçti. Bu devasa yarıktaki patlamaların meydana getirdiği Güneş rüzgarları Dünya'yı karanlığa gömebilir.Güneş'in solar maksimuma hızla yaklaştığı bu süreçte meydana gelen patlama endişeleri de beraberinde getirdi.Güneş'in 11 yıllık döngüsüne 2024'te ulaşacağı tahmin edilirken Güneş'teki bu patlamanın dünyaya olası etkileri de yeniden gündem oldu.Güneş'te meydana gelen rüzgarların Dünya'nın manyetik alanını, uydularını ve teknolojilerini de etkilemesi muhtemel.İlk keşfedilen delik ise Dünya'dan 30 kat daha büyüktü. Söz konusu delik Arizona'daki büyük rüzgarları tetiklemişti.İkinci delik Ekvator'da görüldü. London Üniversitesi'nden Daniel Verscharen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Koronal deliğin şekli özel değil, ancak görüldüğü yer oldukça nadir.' sözlerine yer verdi.Güneş'teki bu dev deliğin dünyayı mahvedebileceğini ifade ediliyor. Deliğin oluşturacağı Güneş rüzgarları elektrik şebekelerini devre dışı bırakarak tüm Dünya'yı karanlığa gömebilir.Bunun yanı sıra GPS sinyallerini de bozabilir. Aynı zamanda uzay araçları ve astronotların da bu durumdan olumsuz etkileneceğinden bahsedildi.