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Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Uzmanlar o tarihe işaret etti!

Dünya'dan 7 kat daha uzun bir ateş kanyonu Güneş'i yarıp geçti. Devasa ateş vadisinin meydana geldiği zaman dilimi büyük önem taşırken, , Güneş'in manyetik alanını geçmeyi başaran Güneş rüzgarlarının Dünya'yı karanlığa gömebileceği ve bu rüzgarların yarın Dünya'ya inebileceği ortaya çıktı.

Ekleme: 3.11.2023 - 11:59 Güncelleme: 3.11.2023 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Uzmanlar o tarihe işaret etti!
Dünya'dan tam 7 kat daha uzun ABD'nin iki katı genişliğinde devasa bir ateş kanyonu Güneş'i yarıp geçti. Bu devasa yarıktaki patlamaların meydana getirdiği Güneş rüzgarları Dünya'yı karanlığa gömebilir.

Güneş'in solar maksimuma hızla yaklaştığı bu süreçte meydana gelen patlama endişeleri de beraberinde getirdi.

Güneş'in 11 yıllık döngüsüne 2024'te ulaşacağı tahmin edilirken Güneş'teki bu patlamanın dünyaya olası etkileri de yeniden gündem oldu.

Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Uzmanlar o tarihe işaret etti!

Güneş'te meydana gelen rüzgarların Dünya'nın manyetik alanını, uydularını ve teknolojilerini de etkilemesi muhtemel.

İlk keşfedilen delik ise Dünya'dan 30 kat daha büyüktü. Söz konusu delik Arizona'daki büyük rüzgarları tetiklemişti.

Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Uzmanlar o tarihe işaret etti!

İkinci delik Ekvator'da görüldü. London Üniversitesi'nden Daniel Verscharen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Koronal deliğin şekli özel değil, ancak görüldüğü yer oldukça nadir.' sözlerine yer verdi.

Güneş'teki bu dev deliğin dünyayı mahvedebileceğini ifade ediliyor. Deliğin oluşturacağı Güneş rüzgarları elektrik şebekelerini devre dışı bırakarak tüm Dünya'yı karanlığa gömebilir.

Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Uzmanlar o tarihe işaret etti!

Bunun yanı sıra GPS sinyallerini de bozabilir. Aynı zamanda uzay araçları ve astronotların da bu durumdan olumsuz etkileneceğinden bahsedildi.

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