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Orta Doğu karışıyor! İsrail yüksek alarma geçti: 'Hazırlıklıyız' diyerek duyurdular!

28 gündür aralıksız bir şekilde sivillerin üzerine bomba yağdıran katliamcı İsrail'de panik yaşanıyor. Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın bugün yapacağı açıklamaya kilitlenen İsrail'den son dakika açıklamalar geldi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bir cephede daha savaşabileceklerini söyledi.

Orta Doğu karışıyor! İsrail yüksek alarma geçti: 'Hazırlıklıyız' diyerek duyurdular!
Ekleme: 3.11.2023 - 14:52 Güncelleme: 3.11.2023 - 15:05 / Editör: Ozge Selin
Orta Doğu karışıyor! İsrail yüksek alarma geçti: 'Hazırlıklıyız' diyerek duyurdular!
Katliamcı İsrail, Gazze'de yönelik vahşi saldırılarını her geçen gün biraz daha artırıyor. Bölgeden dehşet verici görüntüler gelirken tüm dünyanın gözü Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın açıklamalarına çevrildi. Nasrallah'ın bugün yapacağı konuşma öncesi İsrail'den bir çıkış geldi. İsrail Ordu Sözcüsü, bir cephede daha savaşabileceklerini söyledi.

Tüm dünya Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bugün yapacağı açıklamaya kilitlendi. Bölgede tansiyon giderek artarken İsrail Ordu sözcüsü Daniel Hagari, yüksek alarm durumuna geçtiklerini duyurdu.

Orta Doğu karışıyor! İsrail yüksek alarma geçti: 'Hazırlıklıyız' diyerek duyurdular!

'Gerekirse her cephede karşılık vermeye hazır olacağız' ifadelerini kullanan Hagari, 'Kuzeyde hazırlıklıyız, bugün ve önümüzdeki günlerde de her türlü saldırıya karşılık vermeye devam edeceğiz.' dedi.

Orta Doğu karışıyor! İsrail yüksek alarma geçti: 'Hazırlıklıyız' diyerek duyurdular!

Tİmes of Israel'e göre, İran'ın İsrail'e karşı harekete geçtiğini iddia eden Hagari, 'Her türlü tehdide karşı her cepheden misilleme yaparız' ifadelerini kullanırken Kuzeyde yüksek alarma geçtiklerini bildirdi.


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