Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Kasım hava durumu raporunu paylaştı. 12 kent için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, Adana, Osmaniye, Hatay, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis'te kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bartın ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetlice (30-50 km/saat), yağış alan yerlerde yağış anında ve öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin genelinin, yarın (Cuma) İzmir çevreleri ile Aydın ve Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah (Cuma) saatlerinde Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah (Cuma) saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah (Cuma) saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Cuma)saatlerinde Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah (Cuma) saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı