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Konak polisinden 24 saatte 10 operasyon: 14 gözaltı

İzmir’de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 saat içinde 10 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 10 silah ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 3.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 3.11.2023 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Konak polisinden 24 saatte 10 operasyon: 14 gözaltı
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Kasım gece saat 23.00 itibariyle operasyonlara start verdi. 24 saat süren operasyonlarda, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir evde 95 adet satışa hazır paketlenmiş halde kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Yenişehir semtindeki iki ayrı evde yapılan aramalarda 510 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 kilo 410 gram uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde, 8 cep telefonu, 1 mermi, 2 tabanca şarjörü, 6 tüfek kartuşu, 10 adet satışa hazır paketlenmiş halde metamfetamin maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 575 lira ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Kadifekale bölgesinde ise bir araçta yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Konak polisinden 24 saatte 10 operasyon: 14 gözaltı

1 MİLYON 350 BİN LİRALIK EVRAK

Alsancak semtinde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, tespit edilen şüphelilerin evlerinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda; 1 milyon 350 bin TL'lik değerli evrak, 3 pırlanta yüzük, 1 tabanca, 2 tüfek ve bunlara ait şarjörler ile 16 mermi ve kartuş ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı. Çankaya Mahallesi'nde ise meydana gelen meskun mahalde silah atma konusunun şüphelisi de ekiplerce saklanmış olduğu otel odasında kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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