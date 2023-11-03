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İstanbul İtfaiyesi'nde kamera skandalı! İBB’nin kameralarıyla yatak odalarını dikizlediler

Son dönemde çıkan yangınlara müdahalede yetersiz kaldığı için sık sık eleştirilerin hedefinde olan CHP'li İBB'ye bağlı İtfaiye Dairesi'nde "röntgen" skandalı açığa çıktı. İtfaiyede görevli bazı personelin, İBB'ye ait merkezi yerlere yerleştirilen kameraların kontrol sistemine gece geç saatlerde girerek, otel, ev, eğlence mekanı gibi noktaları gözetlediği ortaya çıktı.

İstanbul İtfaiyesi'nde kamera skandalı! İBB’nin kameralarıyla yatak odalarını dikizlediler
Ekleme: 3.11.2023 - 09:46 Güncelleme: 3.11.2023 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
İstanbul İtfaiyesi'nde kamera skandalı! İBB’nin kameralarıyla yatak odalarını dikizlediler
İBB'nin İtfaiye biriminde görevli üç personel, cadde ve sokaklarda ilk yardım amacıyla şehrin dört bir yanının anlık olarak izlenebildiği İBB'ye ait kameralarla İstanbul'u gözetledi.

Kişilerin ev, otel ve eğlence mekanlarındaki davranışlarını kayıt altına alan görevliler, müfettiş denetlemesinde yakayı ele verdi. Müfettişler geçtiğimiz yıl Şubat ayında İBB'ye bağlı İstanbul İtfaiyesi'nde denetim yaptı.

Yapılan denetimde şehrin dört bir yanını anlık olarak izleyebilecekleri İBB'ye ait kameralara direkt erişimi olan personellerin, kameralara acil durum, yangın, trafik denetimi gibi amacı olmayan zamanlarda erişim sağladıkları belirlendi.

İstanbul İtfaiyesi'nde kamera skandalı! İBB’nin kameralarıyla yatak odalarını dikizlediler

Erişim sonrası kameraların bazı özelliklerini kullanan birden çok personelin ışığı yanan ikamet yerlerini gözlemlediği, kamera görüntülerindeki görüntüleri anlık olarak kayıt ettikleri ve kurum bilgisayarında depoladıkları tespit edildi.

ZOOM YAPIP İZLEDİLER

Müfettişlerin incelemesi sonrası hazırlanan raporda görüntülerin, İstanbul'un 24 farklı ilçesindeki kameralarla çekilmiş olduğu, Taksim ve Ataşehir'de tanınmış bazı otel ve mekanların içerisinin zoom yapılarak gecenin geç vakitlerinde çekilen görüntüler olduğu, yine görüntülerde bazı ilçelerdeki site içerisindeki binalarda ikamet eden vatandaşlara ait olduğu ifade edildi.

İstanbul İtfaiyesi'nde kamera skandalı! İBB’nin kameralarıyla yatak odalarını dikizlediler

Ultra yakınlaştırılarak çekilen görüntülerde kişilerin yatak odası görüntüleri, namaz kılan ve bebek uyutan kadınların görüntüleri, otel odasındaki çıplak vatandaşların, mekanlarda eğlenen insanların aylarca bu şekilde izlendiği kaydedilen rapor, savcılığa ihbar edildi.

PERSONELLER TESPİT EDİLDİ

Müfettişlerce hazırlanan rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. İhbar sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul İtfaiyesi'nde kamera skandalı! İBB’nin kameralarıyla yatak odalarını dikizlediler

Soruşturma kapsamında 21 personelin ifadesine başvuruldu. Bir personel, eğlence amaçlı görüntüleme yaptıklarını, sadece gece namaz kılan insanları gördüğünü ifade etti.

Yapılan inceleme sonrası kameralara erişim sağlayan ve kameraların yönünü değiştirme komutu vererek zoom özelliğini kullanan 3 personel O.A., S.M., Ü.Ç. hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul İtfaiyesi'nde kamera skandalı! İBB’nin kameralarıyla yatak odalarını dikizlediler

2 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede, her ne kadar insanların özel hayatlarını izleyerek ve kayıt altına alarak bu suçu işlemiş olsalar da kamera görüntülerinin uzaktan çekilmesiyle kişi tespiti yapılamadığı, bu suçun da şikayete bağlı bir suç olması nedeniyle tespiti yapılamayan mağdurların şikayetçi olamadığı için sadece görevlilerin 'görevi kötüye kullanma' suçunu işlediği anlatıldı.

Görevinin gereklerine aykırı hareket ederek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan 3 şüphelinin 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları istendi. Dava, ilerleyen günlerde görülecek.

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