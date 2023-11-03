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İsrail medyasından küstah paylaşım: Türkiye’yi 6 Şubat depremi üzerinden hedef aldılar!

İsrail, devlet değil katildi. 7 Ekim'den bu yana masum Filistin halkına bomba yağdırdı, 9 binden fazla kadın ve çocuğu canından etti. Dünyaya insan hakları ve özgürlük dersi veren Batılı ülkeler ise katliama ses çıkartamadı, katil Başbakan Netanyahu'ya destek verdi. Yaşanan insanlık dramına en büyük tepki, Türkiye'den geldi. İsrail medyası ise bir skandala imza attı, Türkiye hakkında küstah paylaşımlara yer verdi. 6 Şubat depremi üzerinden Türkiye'nin hedef alınması, İsrail'in vicdansızlığının özetiydi…

İsrail medyasından küstah paylaşım: Türkiye’yi 6 Şubat depremi üzerinden hedef aldılar!
Ekleme: 3.11.2023 - 09:24 Güncelleme: 3.11.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
İsrail medyasından küstah paylaşım: Türkiye’yi 6 Şubat depremi üzerinden hedef aldılar!
İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm olup yağdı. Attığı tonlarca bombayla sivilleri hedef aldı. 28 gündür yapılan saldırılarda, 9 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bunların 3 bin 760'ının çocuk, 2 bin 326'sının kadın olması, yaşanan katliamın kanıtıydı…

Dünya ise yaşanan bu soykırım karşısına sessiz kaldı. Dünya liderleri, Filistin halkının yanında olmak yerine soluğu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanında aldı. Destek sözü verdi, katil Başbakan Netanyahu'nun sırtını sıvazladı…

İsrail medyasından küstah paylaşım: Türkiye’yi 6 Şubat depremi üzerinden hedef aldılar!

ABD Başkanı Joe Biden bile kilometrelerce öteden Gazze halkına yönelik saldırılara karıştı. 'İsrail'e Gazze için kırmızı çizgi koymadık' çıkışı yaptı. Açık açık katliama devam etmesi için mesaj yolladı.

İşte yaşanan bu insanlık dramına, Türkiye karşı çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e katliamı durdurması için çağrı yaparak Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu açıkladı.

Bu durum, katil İsrail devletinde rahatsızlık yarattı. İsrail medyası, kendilerinden yana tavır almayan Türkiye aleyhine paylaşımlar yaptı. Son olarak bir skandala imza attı. Türkiye'nin hedef alındığı paylaşımda, kin ve nefret dolu ifadeler kullanıldı.

İsrail medyasından küstah paylaşım: Türkiye’yi 6 Şubat depremi üzerinden hedef aldılar!

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketini gündeme getiren İsrail'e ait kanallar, 'Bir sonraki depremi bekliyoruz' şeklinde ifadeler kullandı.

11 ilin etkilendiği, 50 binden fazla vatandaşımızın vefat ettiği depremler üzerinden yapılan küstahça paylaşım, İsrail'in 'katliam ve vahşet' üzerine kurulu devlet politikasının kanıtıydı…

İsrail medyasından küstah paylaşım: Türkiye’yi 6 Şubat depremi üzerinden hedef aldılar!





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