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İsrail'in kan donduran Gazze planı! 2'ye bölecekler! Netanyahu: 'Savaşın zirvesindeyiz'

Katliamcı İsrail, Gazze'ye karşı başlattığı insanlık dışı saldırılarının şiddetini her geçen gün biraz daha artırıyor. ABD'nin de vahşete verdiği destek ile saldırılarını artıran İsrail'in kan donduran Gazze planı ortaya çıktı. Netanyahu'nun 'Savaşın zirvesindeyiz' açıklamasının ardından uluslararası basında yer alan haberlere göre, İsrail 3 koldan Gazze'ye yönelik saldırılarının altında yatan kirli gerçeği ortaya çıkardı.

İsrail'in kan donduran Gazze planı! 2'ye bölecekler! Netanyahu: 'Savaşın zirvesindeyiz'
Ekleme: 3.11.2023 - 11:20 Güncelleme: 3.11.2023 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
İsrail'in kan donduran Gazze planı! 2'ye bölecekler! Netanyahu: 'Savaşın zirvesindeyiz'
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik barbarca saldırıları 28 gündür sürdürüyor. ABD'nin de desteği ile katliamlarını artıran İsrail'in Gazze planı deşifre oldu. Netanyahu'nun 'savaşın zirvesindeyiz' açıklamalarının ardından bölgeden korkunç bilgiler gelmeye devam ediyor.

'SAVAŞIN ZİRVESİNDEYİZ'

Reuters'ta yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin deniz kenarındaki ana şehri kuşattığını açıkladığını duyurdu. Netanyahu açaıklamalarında, 'Savaşın zirvesindeyiz. Etkileyici başarılar elde ettik ve Gazze Şehri'nin dış mahallelerini geçtik. İlerliyoruz.' dediği öğrenildi.

Çok sayıda Filistinli sivil kurbanın varlığı ve Gazze halkının neredeyse su, ilaç, yakıt ve temel ürünlerden mahrum kalması karşısında, çatışmalara insani duraklama çağrıları artarken ABD'den karmaşık açıklamalar geliyor.

İsrail'in kan donduran Gazze planı! 2'ye bölecekler! Netanyahu: 'Savaşın zirvesindeyiz'


ABD'nin ateşkese bir andan evet bir yandan da hayır dediği yönünde çelişkili açıklamalar gelirken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in çatışmalara ara verilmesi için Netanyahu ile görüşeceği iddia edildi.

The New York Times'da yer alan bir haberde ise, İsrail'in kan donduran Gazze planına yer verildi.

İsrail'in kan donduran Gazze planı! 2'ye bölecekler! Netanyahu: 'Savaşın zirvesindeyiz'

İKİYE BÖLECEKLER

İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayırmak için saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

3 KOLDAN SALDIRI

Haberde, İsrail askerlerinin kuzeyden, doğudan ve kuzeydoğudan Gazze'nin kuzeyini abluka altına aldığı yazıldı.

İsrail'in kan donduran Gazze planı! 2'ye bölecekler! Netanyahu: 'Savaşın zirvesindeyiz'

'KUŞATMA TAMAMLANDI'

Gazze şehrinin kuşatmasının tamamlandığı yazıldı.
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