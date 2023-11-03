Habur'da 260 milyon liralık sıvı metamfetamin ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadelelerine devam ediyor.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kaçakçılıkla mücadele ekiplerince bir tırda 216,6 kilogram sıvı uyarıcı metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.Bolat, uyuşturucunun her türüne yönelik mücadeleyi tavizsiz ve kararlılıkla sürdürdüklerini bildirerek, ekipleri tebrik etti.Bolat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Bakanlığımızın Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerince bir tıra yönelik müşterek gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 260 milyon lira değerinde 216,6 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilmiştir.