Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan korkutan açıklama: Felakete saatler kaldı!

Filistin Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesi'nin ana jeneratörünün yakıt eksikliği nedeniyle birkaç saat içinde kapanabileceğini duyurarak insani felaket uyarısı yaptı.Filistin Sağlık Bakanı Miya Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, 'Şifa Hastanesi'ndeki ana jeneratörün yakıt eksikliği nedeniyle birkaç saat sonra kapanması sonucu bir insani felaket konusunda uyarı yapıyoruz.Yedek jeneratörler sadece üç hassas bölüme birkaç saat boyunca elektrik sağlayabilir.' ifadelerini kullandı.Gazze Şeridi'ndeki 35 hastaneden 16'sının bombardıman ve yakıt eksikliği nedeniyle çalışamaz durumda olduğuna işaret eden Keyle, diğerlerinin de yakıt sıkıntısı sonucu 24 saat içinde hizmet dışı kalabileceğine dikkati çekti.