Dışişleri Bakanı Fidan, Astana'da Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 10. Zirvesi öncesinde düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştüğü kaydedildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.