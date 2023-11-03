Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detay: Paraları o hesaba aktarmışlar!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan gözaltına alındı. Soruşturma Ankara'ya kadar uzandı. Polat çiftinin Ankara’daki bir Medikal firması üzerinden bazı kişilerin hesaplarına aktardığı ortaya çıktı: Tam 1 milyon 800 bin TL!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan gözaltına alındı.Soruşturma Ankara'ya uzandı. Dilan ve Engin Polat'ın paralarının Ankara'daki bir Medikal firması üzerinden bazı kişilerin hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Aktarılan paranın bir milyon 800 bin lira olduğu ifade edildi.Ankara'da dört kişi gözaltına alındı. İstanbul'da üç kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 24'e yükseldi.Ankara'da gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyeti'ne getirildi. Gözaltına alınanların isimlerinin Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç, Kübra Doğan ve Mustafa Özalp olduğu belirtildi. Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz, Gürsel Yılmaz'ın ise İstanbul'da gözaltına alınan diğer isimler olduğu ifade edildi. Gözaltına alınanlardan sekiz kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.