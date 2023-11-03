Dilan Polat'ın kara kutusu! Dilan Polat'ın yardımcısı Şule gözaltına alındı mı?

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat geçtiğimiz günlerde evlerine yapılan operasyon ile gözaltına alındı.Sıla Doğu, Sezgin Polat, Kürşat Polat'ın aralarında bulunduğu aile üyelerinin yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Av. Ahmet Gün ve bazı çalışanları da gözaltına alındı.Son dönemin en dikkat çeken olayları arasında yer alan Dilan Polat ve Engin Polat olayı sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Gözaltında bulunan Polat ailesi hakkında nasıl bir karar çıkacağı büyük merak uyandırıyor.Dilan Polat’ın gözaltına alınmasının ardından en çok merak edilenler arasında ise Polat’ın uzun yıllardır yardımcılığını yapan Şule’nin durumu yer aldı. Dilan Polat’ın kara kutusu olarak adlandırılan Şule’nin gözaltına alınıp alınmadığı merak ediliyor.Uzun yıllardır Dilan Polat’ın evinde çalışan Şule’nin ailenin bütün sırlarını bildiği iddia ediliyor. Peki, Dilan Polat’ın yardımcısı Şule gözaltına alındı mı? İşte yanıtı..Dilan Polat'ın "kara kutusu" olarak adlandırılan Şule'nin de gözaltına alındığı iddia edildi. Ancak bilginin doğru olup olmadığı tam olarak bilinmiyor..Dilan Polat'ın yardımcısı Şule geçtiğimiz aylarda Dilan Polat'ın evinden ayrılmış fakat kısa bir süre sonra işine geri dönmüştü.