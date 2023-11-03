Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Gökçeada-Kabatepe hattındaki feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu. Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “04.11.2023 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, sadece Kabatepe’den saat 09:00 seferi yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 04.11.2023 Cumartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” denildi.