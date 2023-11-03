Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapıldığı Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.