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Bakan Aşkın Bak gençlere müjdeleri peş peşe sıraladı! Vergi muafiyeti, ücretsiz internet, Genç Kart...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlayacağız. Gençlerimize operatör ayrımı olmaksızın aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceği hem de bakanlığımızın sunduğu imkanlardan faydalanabileceği Genç Kart projemizi hayata geçiriyoruz" dedi.

Bakan Aşkın Bak gençlere müjdeleri peş peşe sıraladı! Vergi muafiyeti, ücretsiz internet, Genç Kart...
Ekleme: 3.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 3.11.2023 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Bakan Aşkın Bak gençlere müjdeleri peş peşe sıraladı! Vergi muafiyeti, ücretsiz internet, Genç Kart...
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 yılı bütçesi için Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda gençlere verilecek vergisiz cep telefonu ile ilgili, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlayacağız. Gençlerimize operatör ayrımı olmaksızın aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceği hem de bakanlığımızın sunduğu imkanlardan faydalanabileceği Genç Kart projemizi hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu da ele alınacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.

Bakan Aşkın Bak'ın yapmış olduğu sunumdan öne çıkanlar:

"Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlayacağız.

Gençlerimize operatör ayrımı olmaksızın aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceği hem de bakanlığımızın sunduğu imkanlardan faydalanabileceği Genç Kart projemizi hayata geçiriyoruz.

Bu yıl sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda 6.231 madalya aldılar. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarına 9 dalda 42 kota kazandık. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na ise 8 branşta 35 kota kazandık. 2023 Avrupa Oyunları en çok madalya aldığımız Avrupa Oyunları oldu. A Milli Futbol Takımımız Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Bakanlığımız için öngörülen 2024 yılı bütçe ödeneğinin toplam 171 milyar 30 milyon 724 bin TL olmuştur.

Bu yıl yurtlarımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 96'sı yerleşti. Yerleştirme sürecimiz sürüyor. Tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık.

Asansör kazası ile ilgili sorumlular, tüm sorumlular hesap verecek. Asansörlere karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek. Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nun asansörlerinin son bakım tarihi ise 16 Ekim 2023'tür."
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