Astana'da Türk Devletleri Zirvesi! Liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi

Astana'da Türk Devletleri Zirvesi öncesi liderler aile fotoğrafı için bir araya geliyor.Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.'Türk Devri' sloganıyla gerçekleşen zirvede insani dramın yaşandığı İsrail ile Filistin arasında yaşananlar gündemde olacak. Gazze'de yaşanan insani dram kınanacak. Yapılacak görüşmelerle Türk devletleri arasında işbirlikleri derinleşecek.Zirvede güvenlik ve savunma sanayi işbirliğini geliştirmek üzere müzakereler yapılması da öngörülüyor.Zirvede bölge ve dünyadaki gelişmeler görüşülecek, siyasi krizler ve çatışmalar analiz edilecek.Zirvede ekonomi, ticaret, ulaştırma, gümrük, finans, eğitim, turizm, kültür ve diğer birçok alanda bir dizi önemli kararın alınması bekleniyor. Ayrıca zirve marjında Astana Senedi ve Astana Bildirisi'nin imzalanması bekleniyor.Başkan Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kazakistan'a geldi. Erdoğan, Astana'da Kazakistan Başbakanı Alikhan Smailov tarafından karşılandı.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLARÖte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Başkan Erdoğan, konakladığı otelde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi.Basına kapalı görüşmede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.Başkan Erdoğan, daha sonra da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşme gerçekleştirdi.