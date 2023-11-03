Astana'da Türk Devletleri Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Gazze'de insanlık suçu işleniyor

Başkan Erdoğan, Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zrivesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.'FİLİSTİN'DE İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR'Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:'Gazze'de insanlık suçu işleniyor. Önceliğimiz ateşkesin süratle tesis edilmesidir. Masum çocuklar katlediliyor. Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor.TÜRK DEVLETLERİNE DAYANIŞMA ÇAĞRISIKüresel sınamalarla mücadelemizde en önemli gücümüz, Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasıdır. Hazar doğal gazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşınması hem Türk devletlerinin refahına hem de Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır.Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nu etkinleştirme gayretlerimizi sürdürüyoruz. Büyük Türk ailesinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleriyle dayanışma içinde hareket etmek hepimizin yükümlülüğüdür. Türk dünyasını her alanda kuvvetli kılmayı, farklı meydan okumalar karşısında daha dirençli ve dayanıklı hale getirmeyi hedefliyoruz.Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu Türk Devletleri Teşkilatımıza da teşmil ederek önümüzdeki dönemi inşallah 'Türk devri' yapmak için omuz omuza çalışacağız.AİLE FOTOĞRAFI İÇİN BİR ARAYA GELDİLERKazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde 'Türk Devri' temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Tokayev tarafından karşılandı.Burada çekilen aile fotoğrafında Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer aldı.Fotoğraf çekiminde Başkan Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, solunda ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev bulundu.BAŞKAN ERDOĞAN ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜÖte yandan Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da, sabah erken saatlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI 'TÜRK DEVRİ' SLOGANIYLA'Türk Devri' sloganıyla gerçekleşen zirvede insani dramın yaşandığı İsrail ile Filistin arasında yaşananlar gündemde olacak. Gazze'de yaşanan insani dram kınanacak. Yapılacak görüşmelerle Türk devletleri arasında işbirlikleri derinleşecek.Zirvede güvenlik ve savunma sanayi işbirliğini geliştirmek üzere müzakereler yapılması da öngörülüyor.Zirvede bölge ve dünyadaki gelişmeler görüşülecek, siyasi krizler ve çatışmalar analiz edilecek.Zirvede ekonomi, ticaret, ulaştırma, gümrük, finans, eğitim, turizm, kültür ve diğer birçok alanda bir dizi önemli kararın alınması bekleniyor. Ayrıca zirve marjında Astana Senedi ve Astana Bildirisi'nin imzalanması bekleniyor.GENİŞ BİR HEYETLE GELDİBaşkan Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kazakistan'a geldi.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLARÖte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Başkan Erdoğan, konakladığı otelde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi.Basına kapalı görüşmede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.