ABD'den Orta Doğu'da tansiyonu yükseltecek hamle! ABD’nin ‘Katil-Avcı’ dronu Gazze’de…

ABD, İsrail'e 7 Ekim'den bu yana katliam için destek veriyor. Savaş gemileri ve savaş uçakları göndermek ile başlayan bu süreç ABD'li komutanların bölgeye gitmesi ile devam etmişti. ABD her ne kadar cephede savaşmayacaklarını yalnızca İsrail, ordusuna taktiksel destek vereceğini söylese de Gazze'deki son durum tansiyonu tırmandıracak cinsten...The New York Times'ın iki Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı analizine göre, ABD ordusu Gazze Şeridi üzerinde gözetleme uçakları uçuruyor.Yetkililer, dronların rehine kurtarma çabalarına yardımcı olmak için kullanıldığını söyleyerek ABD'nin bilinenden daha fazla savaşa müdahil olduğunu gösterdi.'ABD ordusu, İsrail'e bombalar ve top atışları dahil askeri yardım sağlıyor' ifadelerinin kullanıldığı haberde, ABD'nin Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi ve yüzlerce asker konuşlandırdığı da bildirildi.ABD dronlarının uçuşlarının güney Gazze'de yoğunlaştığı bilgisi verilirken Uçuşları takip eden havacılık araştırmacısı Amelia Smith'e göre, buna en az altı ayrı MQ-9 uçağı dahil oldu. Öte yandan ABD insansız hava araçlarının Gazze üzerinde ilk kez uçuş yaptığına inanıldığını söyledi.MQ-9, ABD Hava Kuvvetlerinin ilk 'avcı-katil' dronu olarak tasarlandı, ancak gelişmiş sensörleri ve bir alanın üzerinde tek seferde 20 saatten fazla dolaşabilme yeteneği nedeniyle öncelikle gözetleme görevlerinde kullanılıyorIrak, Afganistan ve Suriye'de hava saldırıları düzenlemek ve istihbarat toplamak için kullanılan MQ-9 İsrail tarafından da kullanılıyor.