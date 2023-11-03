4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli zammı, EYT'lilerin de maaşlarının bağlanması ile 15,5 milyon civarında vatandaşı ilgilendiriyor. Memur zammı toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile belirleniyor.. TÜİK'in açıklamasıyla 4 aylık enflasyon oranı bugün belli oldu. Bu rakamlara göre refah payı hariç 4 aylık memur enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı da netleşti. Yani bundan sonra enflasyon sıfır çıksa dahi bu zam oranı kesinleşmiş oldu. Nihai zam oranları Ocak ayında refah payı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla ortaya çıkacak.Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ekim'de aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti.TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti.Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu.Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükseldi.4 aylık enflasyon oranı yüzde 29,41,Refah payı hariç 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41,4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 22,08,Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,4 aylık memur zammı yüzde 40,39 oldu.SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor. Son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu rakamlara bir de refah payı ilave ediliyor.Türkiye'de EYT yasasının çıkmasıyla beraber emekli sayısı 15 milyonu aştı.Memurlar da tıpkı emekliler gibi Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Bu memur enflasyon farkına yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek nihani memur maaşları zam oranı belirleniyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına talimatını vermesiyle en düşük emekli maaşı için çalışmalar hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mali disiplin için yol haritasını çizmesi ve OVP'nin belirlenmesiyle emekliye zam konusu ekonomi yönetiminin öncelikli düzenlemeler arasında yerini aldı.En düşük emekli maaşı 2023 yılında 3500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7500 TL'ye yükseldi. Bu rakam 2 Bakanlığın çalışmasını tamamlamasıyla Ocak ayında yeniden artacak.Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'ın en düşük emekli maaşı için koordineli çalışması sürüyor. Burada taslak düzenleme Aralık ayının sonunda asgari ücret süreci sonrası tamamlanacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Başkan Erdoğan'ın onayı sonrası Ocak ayının ilk yarısında Meclis sürecine girecek.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı alım gücü ve refah artışı için yol haritasını çizdi. Burada öncelikli gündem olarak mali disiplin ve OVP ile hedefleri belirleyen ekonomi yönetimi ve Şimşek'in ajandasında emekli ve memur maaşları başta olmak üzere 3 önemli madde bulunuyor.Asgari ücret, emekli ve memur maaşları düzenlemesiyle milyonların alım gücü artacak.Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak. Nitekim aylık bazda enflasyonda düşüş başladı.Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecekMerkez Bankası'nın merakla beklenen Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Ekonomistlerin 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 68,01 olarak revize edildi. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1895,91 seviyesine yükselmesi bekleniyor.6 aylık enflasyon rakamının ise yüzde 40,27 olacağı hesaplandı. 6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç Ocak zammı olarak beklentilere girmiş olurken, memurlar 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak.OCAK AYINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 15Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5 oldu.4 aylık kesinleşen enflasyon rakamları ile emekli maaşı ve memur maaşları hesaplama tabloları da netleşti:TABLO 2: 4 AYLIK MEMUR MAAŞLARI HESAPLARITABLO 3: 4 AYLIK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI HESAPLARITABLO 4: SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARI