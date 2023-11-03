10 milyon lira ödülle aranıyordu…Terör örgütü elebaşısını aşk randevusu yakalattı!

Operasyonun detayları ise dikkat çekti. Hürriyet'in haberine göre Ocaklı'nın yerini belirlemek için MİT'in saha ajanları terör örgütü PKK'nın sözde kalelerinden Suriye'nin Kobani bölgesine girdi. Yerel kıyafetler giyen ve örgüt üyesi gibi davranan ajanlar, teröristi Yerel kıyafetler giyen ve örgüt üyesi gibi davranan ajanlar, teröristi takip etti. Ancak sürekli kılık ve yer değiştirmesi nedeniyle operasyon için uygun yer ve zaman oluşamadığı belirtildi. Ocaklı'nın örgütün kadın yöneticilerinden H.A. ile yasak aşk yaşadığını belirleyen saha ajanları, bu sefer her ikisini de takibe geçti.Örgüt içerisinde ilişkilerinin yasak olması nedeniyle Osman Nuri Ocaklı ile sevgilisinin gizli buluştuğu belirlendi. Ocaklı'nın sevgilisiyle PKK'nın sözde yöneticileri için oluşturduğu güvenli evlerde buluştuğu tespit edildi. Ocaklı'yı, son 'pembe oda' görüşmesi ele verdi. Saha ajanlarından gelen bilgiler doğrultusunda MİT operasyonel ekibi harekete geçti. Uygun yer ve zamanın oluşmasının ardından MİT, aşk randevusundan çıkan Ocaklı'yı nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Ocaklı'nın hem örgüt içerisinde yasak olmasına rağmen kadın yönetici ile aşk yaşaması hem de alkol tüketiminin tartışma yarattığı öğrenildi.OCAKLI'NIN ÖLÜMÜNÜ TERÖRİSTLERDEN GİZLEDİLEROcaklı'nın MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilmesi, terör örgütünü panikletti. Örgütün, kopuşları engellemek ve moral bozukluğuna yol açmamak için Ocaklı'nın ölümünü aylarca sakladığı belirlendi.Türkiye'de çok sayıda eylemin talimatını veren, Bursa'daki cezaevi saldırısı da dahil olmak üzere birçok terör eylemini organize eden Ocaklı, MLKP'nin Suriye'deki en üst düzey yöneticisi konumundaydı.