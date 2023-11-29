  • USD: 28,86 - 28,91
  • EURO: 31,70 - 31,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zonguldak'taki kayıp denizcilerden 11. günde de iz yok

Ereğli ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp, batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları, 11’inci gününde rüzgar ve yağışlı havaya rağmen devam etti.

Ekleme: 29.11.2023 - 13:21 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
Zonguldak'taki kayıp denizcilerden 11. günde de iz yok
Zonguldak'ta yaşanan fırtına felaketinde batık gemideki denizcilere ulaşma çabaları sürüyor...

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatı ile iletişim kesildi.

Geminin batmasının ardından 12 Türk denizciye ulaşmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAT komandoları, kayıp denizcileri bulmak için havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı.

5 cansız bedene ulaşıldı

Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, hafta sonu etkili olan fırtına nedeniyle denizdeki arama çalışmalarına ara verildi. Dün havanın düzelmesiyle deniz ve havadan arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

Çalışmalara, denizaltı kurtarma ve enkaz kaldırma kabiliyetiyle bilinen ‘TCG Akın' isimli gemi de katıldı. Dalgıçlar da geminin batığında arama çalışması yaptı.

11 gündür haber yok

Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için yapılan çalışmalar, yağmur ve rüzgarlı havaya rağmen 11'inci gününde de devam etti.
Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim sloganı: Yeniden İstanbul
İstanbul'u sel fena vurdu! Küçükçekmece, Sarıyer...
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Şimdiden tarihe adını Gazze kasabı olarak yazdırdı
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan enflasyon ve büyüme açıklaması
İyi Parti grubunda ilginç anlar! Meral Akşener hapşırdı, destekçileri alkışladı...
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Son gün! İsrail Gazze'de bundan sonra ne yapacak? Ordu şefi 'Hazırız' diyerek duyurdu
Avrupa Birliği’nden skandal karar! İslamofobi kamu dairelerinde: Başörtüsüne yasak geliyor
Mansur Yavaş Ankara'yı iflas ettirdi... “Şirketleri batırırken trol ordusunu ihya etmiş”
İsrail Gazze’de 4 ayrı suçu da işledi! Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş ve saldırı suçları
İstanbul dahil çok sayıda ilde kuvvetli fırtına: Çatılar uçtu dereler taştı araçlar zarar gördü
CHP’de değişen bir şey yok: Terör seviciliğine devam
Rehine savaşını da kaybettiler! İşgalcilerin yalanları bir kez daha çürüdü: Filistinlilere işkence...
Yeni evlenecek gençlere müjdeli haber geldi! Aile ve Gençlik Fonu kuruldu: Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: Sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan 12'inci uçak havalandı
Başkan Erdoğan’dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
MGK bugün toplanıyor: Yılın son toplantısı yapılacak
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı: İşte asgari ücret tahmnileri
15 ilde eş zamanlı Sibergöz-9 operasyonu: 37 şüpheli yakalandı
Naci Görür: Marmara’da şu anda deprem olsa anormal bir yıkım olur

Naci Görür: Marmara’da şu anda deprem olsa anormal bir yıkım olur

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışmaları devam ediyor: 80 yıl boyunca ihtiyaç olmayacak

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışmaları devam ediyor: 80 yıl boyunca ihtiyaç olmayacak

Araç sahiplerine hayati uyarı! 1 Aralık'ta başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 1 Aralık'ta başlıyor

Çiftçileri sevindirecek haber! 45 projeye destek verilecek! Özellikle 3 ürün üzerinde çalışılıyor

Çiftçileri sevindirecek haber! 45 projeye destek verilecek! Özellikle 3 ürün üzerinde çalışılıyor

Asma kilitli dehşet! Boynundaki zincirle pencereden kaçtı: Tüm dünya bu akılalmaz olayı konuşuyor

Asma kilitli dehşet! Boynundaki zincirle pencereden kaçtı: Tüm dünya bu akılalmaz olayı konuşuyor

Tunceli’de bulunan balık görüntüsüyle şaşırttı! Havyarı 2 milyon lira!

Tunceli’de bulunan balık görüntüsüyle şaşırttı! Havyarı 2 milyon lira!