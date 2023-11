THY ile Vietnam Hava Yolları arasında iyi niyet anlaşması

THY Basın Müşavirliği açıklamasına göre, THY hava kargo markası Turkish Cargo özelinde imzalanan iyi niyet anlaşmasıyla iki şirketin potansiyel işbirliği çeşitliliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in katılımlarıyla yapılan törende, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Vietnam Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Dang Ngoc Hoa 'İyi Niyet Anlaşması'na imza attı. Törende THY Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen de hazır bulundu.Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekşi, Asya'nın en önemli pazarlarından olduğunu, bu kıtada etkilerini artırma gayretlerinin ve yetkin ekipleriyle sağladıkları AR-GE çalışmalarının ivme kaybetmeksizin sürdüğüne belirtti. Ekşi, şöyle devam etti:'Dünya havacılığının ibresinin batıdan doğuya kaydığı zamanımızda hiç şüphesiz bu gayretlerimiz çok daha anlamlı. Vietnam Airlines ile şimdilik hava kargo markamız Turkish Cargo nezdinde başlattığımız, fakat ilerleyen süreçte farklı kategorilerde de geliştirmeyi planladığımız işbirliğimizin her iki ülke ve her iki bayrak taşıyıcı havayoluna hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum.'Vietnam Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Dang Ngoc Hoa ise THY ile yaptıkları anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:'Türk Hava Yolları ile karşılıklı fayda temelinde tesis ettiğimiz işbirliğimiz çerçevesinde iş ortağımız, Vietnam transit noktası üzerinden Okyanusya ve Kuzey Doğu Asya bölgelerine erişim sağlayabilecekken, Vietnam Hava Yolları olarak biz de Türk Hava Yollarının 345 destinasyona ulaşan benzersiz erişim ağından istifade edebileceğiz. Vietnam'ın Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen lojistik merkezlerinden biri haline gelmesine katkı sağlayacak bu işbirliğinin her iki havayolu şirketine de fayda sağlamasını diliyorum.'İyi Niyet Anlaşması'nın, içerdiği prensipler ve tesis edilecek yüksek potansiyelli işbirliği için oldukça önemli bir adım olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, şöyle denildi:'Her iki bayrak taşıyıcının ilk etapta hava kargo faaliyetleri alanındaki ortaklıklarının yakın gelecekte farklı ticari boyutlarda da değerlenmesi hedefleniyor. Nihai olarak bu anlaşma, Turkish Cargo'nun sektördeki lider konumunu daha da pekiştiriyor. THY ailesinin önemli bir parçası olarak Turkish Cargo, küresel lojistikteki uzmanlığını sürekli olarak sergilemekte ve en geniş ve verimli kargo ağlarından birine sahip olduğunu kanıtlıyor. Bu yeni gelişme, Turkish Cargo'nun uyum yeteneğini ve stratejik öngörüsünü sadece göstermekle kalmıyor, aynı zamanda kapsama alanını daha da genişletme ve hizmet kalitesini artırma konusundaki taahhüdünü de vurguluyor. Bugünkü imzayla birlikte, Turkish Cargo, özellikle önemli bölgeleri bağlama ve uluslararası ticareti teşvik etme konusunda, hava kargo taşımacılığının geleceğini şekillendirmedeki rolünü yeniden teyit ediyor.'