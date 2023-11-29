Prim borcu affı geliyor: Kimlerin prim borcu silinecek? Bu haber milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 80 maddelik torba yasanın detayları ortaya çıkmaya başladı.Yeni düzenlemeyle GSS prim borçları silinecek. İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi bazı hizmetleri vergi kapsamına alınacak. İşte detaylar...Yeni torba yasayla birlikte Türkiye, 1 Ocak 2024'ten itibaren tarihinde ikinci defa enflasyon muhasebesine geçerken, finans sektöründe faaliyet gösteren 2 bin 592 vergi mükellefi enflasyon düzenlemesinin dışında tutulacak.Enflasyon muhasebesinin vergi etkisi, kamuya katkısı 70 milyar lirayı bulacak.80 maddelik torba yasa kapsamında 2 milyon vatandaşın 1 Ocak 2014 öncesine ait 1.8 milyar liralık genel sağlık sigortası borcu silinecek.Yeni düzenlemeyle vergi ödeyen fenomen sayısı artacak.İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi bazı hizmetleri vergi kapsamına alınacak.2022 yılında, 8 bin 509 mükellefin 606 milyon lira hasılatı üzerinden 91 milyon lira, bu yıl 9 bin 676 mükellefin 921 milyon lira hasılatı üzerinden 138 milyon lira tevkifat yapıldı. Bu rakamın 2024 yılında daha da artması bekleniyor.Resmi düzeyde bir kurumun ya da işletmenin çatısı altında çalışan kişilerin primleri işveren tarafından zorunlu olarak ödenir. Fakat resmi düzeyde çalışmıyor görünen vatandaşlar ya da bizzat kendi hesabına çalışan vatandaşlar, serbest meslek mensupları GSS prim borcu ödeme noktasında kendileri sorumludur.Zamanında GSS prim borcu ödenmezse, Sosyal Sigortalar Kurumu, bizzat haciz ya da icra kapsamında söz konusu prim borçlarını talep edebilir. Aksi durumda, acil servis hizmetleri haricinde kişilerin muayene ya da tedavi olmaları olanaksızlaşır.Ödeme gücü olmayanların primi hazineden karşılanıyor. Bunun için, gelir testi sonucunda hane içinde kişi başına gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor.Üzerinde çalışılan ve torba tasarıya eklenmesi planlanan bir düzenlemeye göre de yaklaşık 4 milyon kişinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcuna af gelecek. Affın gelmesiyle birlikte GSS borçları da silinecek. Ancak borcun silinmesi için vatandaşların Gelir Testine tabii tutulması da öngörüler arasında yer alıyor.