  • USD: 28,86 - 28,91
  • EURO: 31,70 - 31,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Prim borcu affı geliyor: Kimlerin prim borcu silinecek? Bu haber milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Milyonlarca kişinin merakla beklediği torba yasanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 80 maddelik torba yasa kapsamında 2 milyon vatandaşın 1 Ocak 2014 öncesine ait genel sağlık sigortası prim borcu silinecek. Peki, Prim borcu affı 2023 kimleri kapsayacak? Kimlerin prim borcu silinecek? GSS borcu nedir, nasıl sorgulanır? GSS borcu sorgulama, ödeme nasıl yapılır? GSS borcu nasıl silinir? İşte tüm detaylar...

Ekleme: 29.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
Prim borcu affı geliyor: Kimlerin prim borcu silinecek? Bu haber milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyorMeclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 80 maddelik torba yasanın detayları ortaya çıkmaya başladı.

Yeni düzenlemeyle GSS prim borçları silinecek. İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi bazı hizmetleri vergi kapsamına alınacak. İşte detaylar...

Prim borcu affı geliyor: Kimlerin prim borcu silinecek? Bu haber milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Yeni torba yasayla birlikte Türkiye, 1 Ocak 2024'ten itibaren tarihinde ikinci defa enflasyon muhasebesine geçerken, finans sektöründe faaliyet gösteren 2 bin 592 vergi mükellefi enflasyon düzenlemesinin dışında tutulacak.

Enflasyon muhasebesinin vergi etkisi, kamuya katkısı 70 milyar lirayı bulacak.

80 maddelik torba yasa kapsamında 2 milyon vatandaşın 1 Ocak 2014 öncesine ait 1.8 milyar liralık genel sağlık sigortası borcu silinecek.

Prim borcu affı geliyor: Kimlerin prim borcu silinecek? Bu haber milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Yeni düzenlemeyle vergi ödeyen fenomen sayısı artacak.

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi bazı hizmetleri vergi kapsamına alınacak.

2022 yılında, 8 bin 509 mükellefin 606 milyon lira hasılatı üzerinden 91 milyon lira, bu yıl 9 bin 676 mükellefin 921 milyon lira hasılatı üzerinden 138 milyon lira tevkifat yapıldı. Bu rakamın 2024 yılında daha da artması bekleniyor.

Prim borcu affı geliyor: Kimlerin prim borcu silinecek? Bu haber milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

GSS nedir, nasıl ödenir?

Resmi düzeyde bir kurumun ya da işletmenin çatısı altında çalışan kişilerin primleri işveren tarafından zorunlu olarak ödenir. Fakat resmi düzeyde çalışmıyor görünen vatandaşlar ya da bizzat kendi hesabına çalışan vatandaşlar, serbest meslek mensupları GSS prim borcu ödeme noktasında kendileri sorumludur.

Prim borcu affı geliyor: Kimlerin prim borcu silinecek? Bu haber milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

GSS borcu ödenmezse ne olur?

Zamanında GSS prim borcu ödenmezse, Sosyal Sigortalar Kurumu, bizzat haciz ya da icra kapsamında söz konusu prim borçlarını talep edebilir. Aksi durumda, acil servis hizmetleri haricinde kişilerin muayene ya da tedavi olmaları olanaksızlaşır.

Prim borcu affı 2023: Kimlerin prim borcu silinecek?

Ödeme gücü olmayanların primi hazineden karşılanıyor. Bunun için, gelir testi sonucunda hane içinde kişi başına gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor.

Prim borcu affı geliyor: Kimlerin prim borcu silinecek? Bu haber milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

2023 GSS borcu nasıl, ne zaman silinecek?

Üzerinde çalışılan ve torba tasarıya eklenmesi planlanan bir düzenlemeye göre de yaklaşık 4 milyon kişinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcuna af gelecek. Affın gelmesiyle birlikte GSS borçları da silinecek. Ancak borcun silinmesi için vatandaşların Gelir Testine tabii tutulması da öngörüler arasında yer alıyor.
Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim sloganı: Yeniden İstanbul
İstanbul'u sel fena vurdu! Küçükçekmece, Sarıyer...
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Şimdiden tarihe adını Gazze kasabı olarak yazdırdı
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan enflasyon ve büyüme açıklaması
İyi Parti grubunda ilginç anlar! Meral Akşener hapşırdı, destekçileri alkışladı...
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Son gün! İsrail Gazze'de bundan sonra ne yapacak? Ordu şefi 'Hazırız' diyerek duyurdu
Avrupa Birliği’nden skandal karar! İslamofobi kamu dairelerinde: Başörtüsüne yasak geliyor
Mansur Yavaş Ankara'yı iflas ettirdi... “Şirketleri batırırken trol ordusunu ihya etmiş”
İsrail Gazze’de 4 ayrı suçu da işledi! Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş ve saldırı suçları
İstanbul dahil çok sayıda ilde kuvvetli fırtına: Çatılar uçtu dereler taştı araçlar zarar gördü
CHP’de değişen bir şey yok: Terör seviciliğine devam
Rehine savaşını da kaybettiler! İşgalcilerin yalanları bir kez daha çürüdü: Filistinlilere işkence...
Yeni evlenecek gençlere müjdeli haber geldi! Aile ve Gençlik Fonu kuruldu: Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: Sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan 12'inci uçak havalandı
Başkan Erdoğan’dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
MGK bugün toplanıyor: Yılın son toplantısı yapılacak
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı: İşte asgari ücret tahmnileri
15 ilde eş zamanlı Sibergöz-9 operasyonu: 37 şüpheli yakalandı
Naci Görür: Marmara’da şu anda deprem olsa anormal bir yıkım olur

Naci Görür: Marmara’da şu anda deprem olsa anormal bir yıkım olur

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışmaları devam ediyor: 80 yıl boyunca ihtiyaç olmayacak

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışmaları devam ediyor: 80 yıl boyunca ihtiyaç olmayacak

Araç sahiplerine hayati uyarı! 1 Aralık'ta başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 1 Aralık'ta başlıyor

Çiftçileri sevindirecek haber! 45 projeye destek verilecek! Özellikle 3 ürün üzerinde çalışılıyor

Çiftçileri sevindirecek haber! 45 projeye destek verilecek! Özellikle 3 ürün üzerinde çalışılıyor

Asma kilitli dehşet! Boynundaki zincirle pencereden kaçtı: Tüm dünya bu akılalmaz olayı konuşuyor

Asma kilitli dehşet! Boynundaki zincirle pencereden kaçtı: Tüm dünya bu akılalmaz olayı konuşuyor

Tunceli’de bulunan balık görüntüsüyle şaşırttı! Havyarı 2 milyon lira!

Tunceli’de bulunan balık görüntüsüyle şaşırttı! Havyarı 2 milyon lira!