Özlem Öz ve eşine kötü haber! Yurt dışına kaçma hayalleri suya düştü

Fenomenler yargı önüne çıkıyor...Lüks hayatların perde arkası, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile aralandı.Polat, soruşturma kapsamında çeşitli suçlarla parmaklıklar ardına gönderildi.Ancak bununla da bitmedi. Bir yandan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' diyerek aynı masaya oturduğu fenomenler bir yandan da düşman olduğu Tayyargiller mercek altına alındı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz çifti hakkında yapılan ihbarların ardından harekete geçildi.Yapılan incelemeler sonucunda, 24 Kasım 2023'te ikili hakkında, 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Sulh Ceza Hakimliği Hayriye Altınok, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz hakkında da yurt dışına çıkış yasağına hükmetti.Kurdukları şirket yoluyla çeşitli kremler ve takviye gıdalar da satan Öz çifti, sağlık beyanından 340 bin lira para cezasına çarptırılmışlardı.Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olunca Öz, takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi.Öz, konuyla ilgili bilgisinin olmadığını ve evinde çocuklarıyla vakit geçirdiğini açıkladı.Özlem Öz'ün açıklamasının tamamı şu şekilde:Yaklaşık 1 aydır bana haberleri atıyorsunuz. Hakkımızda çeşitli haberler yapıldı. Bunların gerçekliği hakkında, kimin ve kim tarafından yapıldığıyla ilgili bilgim yok. Tayyar Bey de zaten bugün evde değil 'İşim var' diyerek dışarı çıktı. O yüzden bana 'Bize açıklama yapın, ne oldu?' gibi sorular sormayın. Daha önce de notere gitmemiz, köye gitmemiz ana sayfalarda haber yapıldı. Asılsız haberler. Ben aslı olan bir şey olduğu zaman da avukatım tarafından size açıklama yapıyorum. Kendi kendime bir haberle ilgili açıklama yapamam. Ben evimdeyim, çocuklarımla birlikteyim.