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Müge Anlı’da gündem olmuştu: Nevrigül'ün ölümünde sır perdesi aralandı!

Müge Anlı'da gündem olan sır olay Bursa'da meydana gelmişti. Kaybolduktan 47 gün sonra zeytin bahçesinde cesedi bulunan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın intihar ettiği tespit edildi. Başsavcılık, yaptığı titiz araştırmada eşinden ayrılan ve psikolojik bunalıma giren 2 çocuk annesinin canına kıydığını yaptığı DNA testi, genç kadına ait malzemelerdeki bulgular ve tanık ifadelerinden kesinleştirdi.

Ekleme: 29.11.2023 - 14:46 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
Müge Anlı’da gündem olmuştu: Nevrigül'ün ölümünde sır perdesi aralandı!Müge Anlı'da gündem olan Nevrigül'ün ölümünde sır perdesi ortadan kalktı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

Olayın intihar olduğu ise yapılan otopsi, elde edilen delillerdeki incelemeler ve DNA testlerinden netleşti.

Savcılık, Alan'ın cesedinde saç telinden DNA örnekleri alıp çevrede geniş çaplı araştırma yaptırdı. Nevrigül Alan'ın cesedi yere indirilmeden ağaç ve ası malzemesinde bakan bir kişiye ait DNA bulgularına rastlanılmazken, yapılan otopside intihar ettiği ortaya çıktı.

Müge Anlı’da gündem olmuştu: Nevrigül'ün ölümünde sır perdesi aralandı!

NEVRİGÜL'ÜN EŞYALARI TİTİZLİKLE İNCELENDİ
Savcılık, Alan'ın cesedinde saç telinden DNA örnekleri alıp çevrede geniş çaplı araştırma yaptırdı. Nevrigül Alan'ın cesedi yere indirilmeden ağaç ve ası malzemesinde bakan bir kişiye ait DNA bulgularına rastlanılmazken, yapılan otopside intihar ettiği ortaya çıktı.

İNTİHAR MEKTUBU...
Öte yandan telefonları incelenen Alan'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Fevzi Alan'a psikolojisinin bozuk olduğunu, intihara meyilli mesajlar attığı ve intihar mektubu bırakıldığı tespit edildi.

Yapılan araştırmalar çerçevesinde Nevrigül Alan'ın intihar ettiği kesinleşti.

Müge Anlı’da gündem olmuştu: Nevrigül'ün ölümünde sır perdesi aralandı!

Yapılan olay yeri tespitinde genç kadının terliklerinin incelendiği, cesedin yanında bulunan çanta ve sapında yer alan izlerin de çantanın hayvanlar tarafından sürüklendiği tespitini güçlendirdiği kaydedildi.

Genç kadının yakınlarına da bunalımda olduğunu ifade ettiği, cinayet masası dedektifleriyle olay yeri inceleme şube müdürlüğü kriminal dedektiflerinin tespitlerinin intihar olayını kesinleştirdiği vurgulandı.
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