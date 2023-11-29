Müge Anlı’da gündem olmuştu: Nevrigül'ün ölümünde sır perdesi aralandı!

Müge Anlı'da gündem olan Nevrigül'ün ölümünde sır perdesi ortadan kalktı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı.Olayın intihar olduğu ise yapılan otopsi, elde edilen delillerdeki incelemeler ve DNA testlerinden netleşti.Savcılık, Alan'ın cesedinde saç telinden DNA örnekleri alıp çevrede geniş çaplı araştırma yaptırdı. Nevrigül Alan'ın cesedi yere indirilmeden ağaç ve ası malzemesinde bakan bir kişiye ait DNA bulgularına rastlanılmazken, yapılan otopside intihar ettiği ortaya çıktı.Savcılık, Alan'ın cesedinde saç telinden DNA örnekleri alıp çevrede geniş çaplı araştırma yaptırdı. Nevrigül Alan'ın cesedi yere indirilmeden ağaç ve ası malzemesinde bakan bir kişiye ait DNA bulgularına rastlanılmazken, yapılan otopside intihar ettiği ortaya çıktı.Öte yandan telefonları incelenen Alan'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Fevzi Alan'a psikolojisinin bozuk olduğunu, intihara meyilli mesajlar attığı ve intihar mektubu bırakıldığı tespit edildi.Yapılan araştırmalar çerçevesinde Nevrigül Alan'ın intihar ettiği kesinleşti.Yapılan olay yeri tespitinde genç kadının terliklerinin incelendiği, cesedin yanında bulunan çanta ve sapında yer alan izlerin de çantanın hayvanlar tarafından sürüklendiği tespitini güçlendirdiği kaydedildi.Genç kadının yakınlarına da bunalımda olduğunu ifade ettiği, cinayet masası dedektifleriyle olay yeri inceleme şube müdürlüğü kriminal dedektiflerinin tespitlerinin intihar olayını kesinleştirdiği vurgulandı.