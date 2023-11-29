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Meteoroloji'den 21 il için sarı ve turuncu kodlu alarm: Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu 21 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Ekleme: 29.11.2023 - 09:03 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den 21 il için sarı ve turuncu kodlu alarm: Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
İstanbul'un da aralarında olduğu 21 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı yapıldı. Sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan illerde; hava sıcaklıklarının hissedilir derece düşmesi bekleniyor. Peki hangi iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale, Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'ın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç kesimlerde 3 ila 7 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege. İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sisteminde, İstanbul dahil 21 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

O iller şu şekilde:

TURUNCU KOD: Aydın, Balıkesir

SARI KOD: Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul,

İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya,

Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ,

Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce.







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