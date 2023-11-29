İstanbul dahil çok sayıda ilde kuvvetli fırtına: Çatılar uçtu dereler taştı araçlar zarar gördü

Saatteki hızı 70 ile 95 kilometre hıza ulaşan lodos .ok sayıda ilde hayatı felç etti. İstanbul'da etkili olan fırtına Silivri'de bir iş yerinin çatısını uçurdu. Fırtınanın etkisi ile yükselen dalgalar, sahil şeridine taştı. Bursa’da ise gece saatlerinde etkisini artıran lodos, Kükürtlü Mahallesi’nde bir ağacı ve elektrik direğini araçların üzerine devirdi. Balıkesir Eremit’te bulunan Kızılkeçeli ve İkizçay dereleri taştı. Bazı balıkçı tekneleri suya gömüldü, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.Silivri'de fırtınanın etkisi ile Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu'nun kenarında bulunan iş yerinin çatısı uçtu.Bu sırada seyir halinde olan 2 araç zarar gördü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde sahil şeritleri dev dalgalarının vermiş olduğu etkiden dolayı sular altında kaldı.Dev dalgaların kaldırım taşlarını sürüklediği görüldü.İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.Bursa'da gece saatlerinde hızını artıran lodos kent genelinde etkili oldu. Merkez Osmangazi ilçesi Millet Mahallesi Derya Caddesi üzerinde orta refüjdeki baz istasyonu, şiddetli lodos etkisiyle devrildi. Bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği olay sırasında savrulan parçalar nedeniyle yol kısmen ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizleme çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.Yine Osmangazi ilçesindeki Tophane Meydanın bulunan çınar ağacı lodosun etkisiyle devrildi. Belediye ekiplerinin çınar ağacını parçalayarak kamyonete yüklemesinin ardından temizlik çalışması yapıldı.Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi Yüksel Sokak üzerinde bir binadan kopan çatı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle savrularak park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Hafif ticari araçta hasar meydana geldi.Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi 3. Çevik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. Çevik Sokak'ta ikamet eden mahalle sakinleri, duydukları ses ile panikledi.Dışarı çıkan mahalle sakinleri, elektrik direği ve ağacın araçların üzerine devrildiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçların üzerine düşen ağaç ve elektrik direğini kaldırdı. Aracında maddi hasar meydana gelen bir kadın itfaiye ekiplerine “Aracımın yanına gitmem lazım, ama ağaç devrilir diye korkuyorum” ifadelerini kullandı.Balıkesir'in Edremit ilçesi Zeytinli ve Akçay mahallelerinde yağan yağmur Kızılkeçeli ve İkizçay dereleri taşınca sahilde bulunan balıkçı tekneleri suya gömüldü, cadde ve sokakları su bastı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye, polis ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri batan tekneleri kurtarma çalışmaları başlattı. Derede tekneleri bulunan balıkçılar sular çekilinceye kadar ekiplerin yanından ayrılmadı.Tekne sahibi Erkan Pınar, 'Şu anda Kızılkeçeli çayı yükseldi, bazı tekneler risk altında. Diğer taraftan Zeytinli çayı yükseldi. Zafer Köprüsü'nün üzerine taştı. Zeytinli Çayında bağlı olan teknelerin yarısı denize gitti. Şu anda teknelerin başında sabahın olmasını bekliyoruz.' diye konuştu.