Firari FETÖ'cü öğretmen gizli bölmede yakalandı
FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay cezası bulunan ihraç edilmiş öğretmen, Denizli’deki evinin gizli bölmesinde yakalandı.
Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Denizli’de İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde güvenliğe büyük bir risk teşkil eden terör örgütleri mensuplarına nefes aldırmıyor.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ilişkin Muğla Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan Gülçin Y. (43), geçtiğimiz yıl 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Meslekten de ihraç edilen Gülçin Y., 1 yıldır firar ederek kayıplara karıştı.