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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Ekleme: 29.11.2023 - 12:09 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklama yapıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Grup Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz milletimizin her bir ferdini buradan selamlıyorum. Gazze'nin mağdur ve mağrur insanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum.

"ÇOCUKLAR HÜNHARCA KATLEDİLDİ"

Gazzeli kardeşlerimiz 7 Ekim'den beri insanlık tarihinin en kalleş saldırılarına maruz kaldırlar. Hastaneleri yerle yeksan edildi, okulları camileri vuruldu. Sığındıkları kamplar bilerek hedef alındı. Sabiler hünharca katledildi.

Babalara gözü gibi sakındıkları yavrularının parçalarını topladılar. Açık hava hapsihanesine sıkıştırdıkları 2,3 milyon insana adeta soykırım uyguladılar. 50 gün boyunca Gazze'yi yaktılar, yıktırlar. İnsanlık tarihine kara bir leeke olarak geçen her türlü zulmü yaptılar.

7 Ekim'den beri yaşadıkları tam bir cehennemdi. Şehitlerin her birinin rahmetle yad ediyorum.

NETANYAHU'YA SERT TEPKİ: GAZZE KASABI

Gazze'deki binaların 3'te 2'si yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi. Sağlık ve epğitim altyapısı tamamen çökmüş durumda. Netanyahu, adını tarihe şimdiden Gazze Kasabı olarak yazdırmıştır. Bu kara leke sadece ona destek veren herkesin alnına yapışmıştır. Gazze'de işlenen insanlık ve savaş suçlarını da Batılı ülkelerin tepkisizliğini de asla unutmayacağız.

Bugün de tüm imkanlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Son olarak Cezayir seyahatimizde Cumhurbaşkanı Tebun'la, Lübnan Başbakanı Mikati ile bu meseleyi tüm yönleriyle konuştuk. İspanya Başbakanı ile telefon görüşmemizde Gazze'yi ele aldık. Bu konudaki dik duruşu için İspanya'yı tebrik ediyorum.

Yarın BAE'ye gidiyoruz. Dubai ziyaretlerimizde Gazze'yi de ele alacağız. Gazze için neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz.
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